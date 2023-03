10 anys de 'Lo imposible' amb Juan Antonio Bayona

Juan Antonio Bayona passa per la secció de cine i sèries del programa per parlar dels 10 anys de Lo imposible, encara que ell pensi "que va ser ahir". I és que el film es tornarà a veure en una pantalla gran en una projecció molt especial als cinemes Aribau de Barcelona, dissabte 4 de març, davant de mil persones.

"S'han de crear aquests esdeveniments perquè la gent vagi en massa a omplir aquestes sales. Vaig pensar que era una oportunitat molt bonica per omplir", ha reconegut, reivindicant que estima molt aquests cinemes i detallant que queden poques entrades.

En una entrevista de Gemma Nierga i Pep Prieto en el programa 500 del Cafè d'idees, recorda que complex va ser el rodatge, en un procés que va durar uns quatre anys. "No faria moltes pel·lícules si estigués tant temps per fer-ne una com vaig estar amb Lo imposible", reconeix.

El director rememora dia que va caure un altre projecte va ser el mateix que la productora li va parlar de la història que narra l'aclamat film. Precisament, va ser gràcies a la presentadora del Cafè d'idees: "La persona culpable que féssim Lo imposible és la Gemma Nierga", ha admès. I és que va ser al seu programa de ràdio on la productora va descobrir la història, amb la trucada de Maria Belón, la supervivent del tsunami que va inspirar el film.

Reconeix que la supervivent va tenir el seu paper al rodatge. Fins al punt que la protagonista Naomi Watts va demanar que Maria Belón fos al set per tirar endavant una escena l'escena de quan les dones la recullen del fang, ja que no la podia tirar endavant perquè es veia sense energia. "No sé què li va dir, però va ser l'escena i va ser increïble", recorda. Anys més tard, Watts li va reconèixer que no li va dir res, només la va agafar de la mà.

Bayona també ha destacat la "responsabilitat" de quan van mostrar el film als protagonistes reals, a la família supervivent del tsunami. Recorda que van estar 3/4 d'hora a sortir de la sala on la van veure perquè "van necessitar temps per pair la pel·lícula i processar", ha dit, per bé que els va agradar.

La complexitat de Lo imposible El cineasta també ha destacat que una de les qüestions més complicades del film és que la tragèdia i la destrucció es troba al principi, i no al final com a clímax, com és més habitual. "Havies de tirar amb la història. El focus estava posat en la família, no en l'espectacularitat del tsunami", ha ressenyat.



El resultat final va causar tanta sensació que en les cinc primeres projeccions hi va haver diverses persones que es van desmaiar, i alguns cinemes es van arribar a queixar quan es va fer l'estrena general. "Ens vam arribar a espantar", reconeix, de si la gent tindria por a anar a veure el film. Però tot el contrari: "Tota la gent jove la va anar a veure. Es feien una espècie de repte". També un repte sobre qui plorava més, i és que també es tracta d'un film emotiu: Bayona reconeix que s'emociona amb certa facilitat i això es reflecteix en els seus films.



El director també ha revelat quina és la seva escena preferida de Lo imposible, quan la mare i el fill surten de la riada i es veuen les ferides de la protagonista. Segons ha detallat, és una escena que no va sortir com estava prevista: "Hi va haver un moment que va passar de veritat, no era interpretació. Vaig estar a punt de tallar", ha arribat a reconèixer. També admet que hi ha "bastantes" escenes que ara com ara canviaria. Això no obstant, no es martiritza: "Les pel·lícules són com el testimoni de la persona en el moment. Refer una història és com refer-te a tu mateix", detalla. Es reconeix com "una miqueta responsable" del descobriment de Tom Holland, que van escollir d'entre un càsting amb molts nens. "Vaig fer campanya perquè li donessin el paper a Spider-Man", reconeix. Pel que fa a Watts, la considera "una de les millors actrius de la història".