¡Ya conocemos a los cuatro presentadores de Eurovisión 2023! Hannah Waddingham, Julia Sanina, Alesha Dixon y Graham Norton se pondrán al frente de la nueva edición del festival, nombres conocidos en Reino Unido, el país donde se celebra este año el certamen, y en Ucrania, país ganador en 2022. De los nombres, hay uno que llama mucho la atención: el de Hannah Waddingham, actriz con una larga carrera en la televisión. He participado en muchas series, pero sin duda una destaca sobre el resto. La británica actuó en dos temporadas de Juego de Tronos, en la que dio vida a un personaje muy recordado por sus fans, la Septa Unella.

Esta monja tuvo un papel fundamental en la serie, y es que fue ella quien condujo a Cersei Lannister en su paseo de la vergüenza por Desembarco del Rey. Mientras esta caminaba desnuda por las calles de la ciudad, recibiendo los gritos de la multitud, una persona la acompañaba en su tormento, pero no para aliviar su dolor. La Septa Unella seguía sus pasos campana en mano. "Vergüenza", decía Hannah Waddingham en la escena, una de las más famosas entre los seguidores de Juego de Tronos.

Hannah Waddingham ha ganado un premio Emmy

Cersei se vengó de ella al final de la sexta temporada, en el que la torturó y la dejó encerrada con la temible Montaña. El rodaje fue muy duro para Hannah Waddingham. "Estuve atada a una mesa de madera con grandes correas durante diez horas. Definitivamente, aparte del parto, fue el peor día de mi vida", aseguraba en Collider.

Hannah Waddingham en los Emmy 2021 con su premio a la mejor actriz de reparto en serie de comedia GTRES GTRES/ REUTERS/ MARIO ANZUONI

No es la única serie de éxito en la que ha trabajado la actriz. Ha participado en Sex Education o Willow, pero el papel que más alegrías le ha dado es el de Rebecca Welton en Ted Lasso. Hannah Waddingham ganó el premio Emmy como mejor actriz de reparto en una serie de comedia en 2021 y volvió a estar nominada en 2022. También la hemos podido ver en películas como Into the Woods, Timadoras compulsivas o El retorno de las brujas 2. Sus próximos proyectos son Garfield, The Fall Guy, Tom Jones y Krapopolis, sin olvidarnos, por supuesto, de Eurovisión, donde la veremos este mismo mayo.