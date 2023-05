El biòleg i tècnic d'hivernacles Carlos Espejo és l'home del miracle. Ell va aconseguir l'any 2012 reproduir per primera vegada un nenúfar gegant a Espanya i l'únic d'Europa que viu fora d'un hivernacle, concretament a Málaga, al jardí botànic i històric de "La Concepción". Tota una fita, perquè fins aquell moment havia suposat un autèntic repte per als botànics espanyols, que encara no havien trobat la manera de desenvolupar amb èxit aquesta operació a causa de la seva gran complexitat. L'espectacular planta té fulles de fins a un metre de diàmetre i és capaç de suportar 40 kg de pes.

02.22 min Va de Verd - Un nenúfar gegant únic a Espanya

L'origen de tot plegat és un intercanvi científic de llavors amb un altre jardí botànic: el de St. Gallen, a Suïssa. Un cop va tenir la llavor, Espejo va començar a estudiar la planta i la seva aclimatació juntament amb les biòlogues Trinidad Sánchez i Patricia Silva. La primera part del procés va ser en una cambra de germinació, on les llavors es van submergir en aigua a 29 graus de temperatura i una humitat ambiental del 80%. Un cop germinades i amb un mínim de dues fulles cada planta, se les va traslladar a un hivernacle d'experimentació, dins d'uns contenidors amb terra i aigua, i unes condicions de 28 graus de temperatura i una humitat ambiental del 50%. Finalment, passades unes setmanes, les plantes van passar a l'exterior, en grans contenidors i a ple sol perquè s'adaptessin a la climatologia malaguenya. Actualment, les plantes estan distribuïdes en diferents estanys dins del recinte del jardí botànic.