Arbres fruiters

La María Gómez, presentadora de Va de Verd, té molta pressa per tenir un o varis fruiters, però no sap quins li poden viure millor a casa seva, així que demana consell a Xavier Miró, responsable de Miró Garden Orgànic. En un primer moment pensa en tenir cítrics en testos a la seva terrassa, però poc a poc es va engrescant amb arbres més grans, altres espècies de fruiter i en un espai més gran on plantar-los amb l'esperança de tenir una bona producció de fruita. Evidentment, quan més gran és l’espai, més creixerà l'arbre, i més fruit produirà.

També descobrim, de la ma del paisatgista Alex Fenollar i del biòleg i aficionat a la fotografia Iñaki Relanzón, els beneficis de tenir ocells als arbres dels nostres jardins i com atraure’ls. I finalment, els nostres molys ens aconsellen, entre d'altres coses, com fer empelts de fruiters.