Un nenúfar gegant únic a Espanya / Va de Verd

El biòleg i tècnic d’hivernacles Carlos Espejo és l’home del miracle: el que va aconseguir reproduir per primera vegada un nenúfar gegant a l’Estat Espanyol, concretament a Málaga, al jardí botànic i històric La Concepción. L’origen de tot plegat és un intercanvi científic de llavors amb un altre jardí botànic: el de St Gallen, a Suïssa. Un cop van tenir la llavor, Espejo va començar a estudiar la planta i la seva aclimatació juntament amb les biòlogues Trinidad Sánchez i Patricia Silva. La primera part del procés va ser en una cambra de germinació, on les llavors es van posar –en aigua- a 29 graus de temperatura i una humitat ambiental del 80%. Un cop germinades i amb un mínim de dues fulles cada planta, se les va traslladar a un hivernacle d’experimentació, dins d’uns contenidors amb terra i aigua, i unes condicions de 28 graus de temperatura i una humitat ambiental del 50%. Finalment, passades unes setmanes, les plantes van passar a l’exterior, en grans contenidors i a ple sol per a que s’adaptessin a la climatologia malaguenya. Actualment les plantes estan distribuïdes en diferents estanys dins del recinte del jardí botànic.

Les fulles del Victoria Cruciana poden assolir els tres metres de diàmetre, tenen un aspecte rugós i espines per les dues cares, semblants a les dels rosers, que l’ajuden a fer front als depredadors. La planta és anual, i un rizoma vertical l’arrela amb el fons de l’aigua, on es desenvolupen també fruits i flors. La flor és nocturna i pot auto fecundar-se i auto pol·linitzar-se mentre està tancada, El fruit, amb forma de pilota, està revestit d’espines i conté les llavors.

La planta és originaria d’America del Sud, on creix de manera natural en zones humides. A Europa només la podem veure en jardins botànics, i aquest de La Concepción, de Màlaga és l’únic on la trobem adaptada en exteriors, gràcies a la cura de Carlos Espejo i del seu equip.