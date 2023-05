Com guanyar-se la vida amb les plantes - Va de verd

La Maria Gómez, la nostra presentadora, ho té clar: si els bitllets verds no creixen de les plantes, fes que les plantes t’ajudin a guanyar-te la vida. I hi ha moltes maneres! Així ens ho explicaran Josep Padullés, investigador al CREAF i professor associat a la UAB, i Rita Álvarez, paisatgista. No és un camí fàcil, com ens explicarà en Marc Caralt, un pagès de 29 anys que de petit ja somiava amb una masia i ovelles, però, si realment t’agrada, de segur que t’hi podràs guanyar la vida. Aquest és el cas de la Sílvia Pascual, qui fa 33 anys que treballa en el seu garden Vívers Ernest.

I els nostres molis què ens explicaran? De la mà dels nostres experts aprendrem noves maneres de combinar vocació i plantes i gaudir d’una vida molt verda!