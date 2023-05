Elena Asins falleció en 2015, cuando tenía 75 años. La mayor parte de su vida la dedicó a su pasión: el arte. Su talento, osadía y carácter rebelde le ayudaron a trazar su propio camino, derribando barreras, ampliando horizontes, abrazando nuevos estilos y formas de expresión. Su aislamiento creativo hizo que su obra fuera especial, única, diferente a todo lo que se hacía en el panorama artístico español. Se dice de ella que es la madre del arte conceptual. "Yo no trato de hacer arte, yo trato de hacer unos objetos que para mí tienen cierto interés", decía. Su obra ha sido analizada, radiografiada, diseccionada. Siempre intentando comprender su proceso creativo, un acto que no parte de la realidad, más bien es un proceso mental.

Provocativa en silencio

Radical y libre, Asins definió su trabajo como "una obra muy provocativa, pero en silencio" y se distanció de sus colegas a la hora de crear y exponer, siempre huyendo de lo comercial. Nació en Madrid, en 1940 y estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, en la Universidad de Stuttgart, en la Universidad Complutense de Madrid, en The New School for Social Research (Nueva York), en la Columbia University. Fue artista, escritora, conferenciante y analista de arte. Fue muy crítica con el sector y las instituciones españoles, denunciando el maltrato al que se somete a los artistas.