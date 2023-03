En el cine documental convergen diferentes géneros con planteamientos formales y conceptuales innovadores. Videoensayo, docuficción, cortometraje documental o videocreación son algunos de los más interesantes que podemos encontrar en el festival DART, dirigido por Enrichetta Cardinale y Marc Gomariz.

Desde su nacimiento en 2017, DART apuesta por el documental sobre arte contemporáneo como instrumento de difusión y educación, acercando la creación artística más actual al gran público, y proponiendo las salas de cine como nuevos espacios de debate y reflexión en torno al arte. La Sala Phenomena, los Cinemes Girona y el MACBA han sido las sedes oficiales de este año, además de la ventana digital con la programación especial que se podía disfrutar a través de la plataforma filmin.

En esta edición 2022, Metrópolis destaca las producciones nacionales que muestran, desde una nueva perspectiva, el trabajo de artistas como Ignasi Aballí, Elena Asins, Isidoro Valcárcel Medina o Cristina Iglesias.

Cine documental de arte contemporáneo

El género documental es un género ampliamente reconocido que cada vez está consiguiendo más presencia en diferentes ámbitos. DART, con su programación exclusiva de documentales dedicados al arte contemporáneo, se consolida año tras año como plataforma de difusión y educación en torno al arte, convirtiendo las salas de cine en nuevos espacios de encuentro y reflexión en torno al arte y acercando el arte contemporáneo al gran público.

Desde diferentes enfoques y planteamientos formales, en DART encontramos propuestas que, alejadas de los biopic tradicionales, proponen un acercamiento innovador a la creación artística poniendo especial atención a los artistas y sus procesos creativos. La pieza J’ai retrouvé Christian Boltanski (Alain Fleischer. Francia, 2020) se alzó con el Premio Laie Dart 2022 a la Mejor Dirección, una interesante propuesta que acerca la trayectoria del artista francés Christian Boltanski desde una perspectiva muy personal, gracias a la amistad que le unía al director, el artista, escritor y cineasta Alain Fleischer.

Art Lovers Unite! Vivienne Westwood & Dacob (Patrick J. Thomas, Alemania, 2022) propone un original acercamiento al arte de la mano de Vivienne Westwood, una de las diseñadoras de moda más importantes de la historia recientemente fallecida, recorriendo los pasillos de la Gemaeldegalerie de Berlín (Alemania), acompañada por el artista Dacob, con quien conversa de temas muy diversos relacionados con el arte, su historia a lo largo de los tiempos y la relación con la moda.

Producciones nacionales

En esta edición 2022, Metrópolis destaca las producciones nacionales que se centran en el trabajo de creadores como Ignasi Aballí, Elena Asins, Isidoro Valcárcel Medina o Cristina Iglesias. Todos ellos coinciden en mostrar retratos de estos artistas desde unas perspectivas y aproximaciones muy particulares.

Corrección. Ignasi Aballí (Miquel Romans, España, 2022) recorre la producción del proyecto con el que Ignasi Aballí, bajo el comisariado de Bea Espejo, representó a España en la 59 Bienal de Venecia. El proyecto Corrección, al igual que este trabajo que lo documenta, supone un retrato sutil y elegante del artista, en el que descubrir todos los intereses que le han movido a lo largo de su extensa trayectoria y que están presentes en cada una de sus obras como son el error y su corrección, la luz, el polvo o los opuestos ausencia/presencia, lo efímero/lo permanente.

Aquí no hay nada que comprender. Un documental sobre Elena Asins (Javi Álvarez y Olga Sevillano, España, 2020) es un caso particular porque es una producción realizada por una institución artística, el Museo Reina Sofía, a quien la artista, figura clave de la abstracción geométrica y del arte como investigación desde 1960, en un gesto de máxima generosidad, legó toda su producción y archivos personales. A partir de la investigación de este interesante archivo surge este documental que desvela material inédito de cintas caseras y apariciones públicas en diferentes medios, junto a una serie de entrevistas a artistas y compañeros que nos descubren la faceta más personal de Elena Asins, siempre vinculada a su trabajo artístico.

La pieza El arte de la fuga. Conversaciones y paseos con Isidoro Valcárcel Medina (Manuel Padín y Claudio Hontana, España, 2022) explora un formato documental innovador que no muestra la obra del artista en ningún momento, pero, esas conversaciones y paseos nos develan cómo piensa y desarrolla su trabajo a partir de sus reflexiones sobre cuestiones fundamentales que aparecen en su práctica con frecuencia como son el museo, la institución, la memoria, la ciudad, el archivo, o el arte mismo.

Por su parte, Hondalea: Abismo Marino (Asier Altuna, España, 2021) relata el proceso de construcción del proyecto escultórico de Cristina Iglesias en el interior del Faro de la isla de Santa Clara en San Sebastián-Donostia, deshabitado en 1968. Este proyecto sugiere un retrato del proceso artístico que guía toda su producción, siempre en contacto con la naturaleza como fuente infinita de formas y de poesía, estudiando y equilibrando las propiedades de los materiales y su relación con el entorno, y ensalzando el valor simbólico y poético de los espacios.

Ellas

Metrópolis destaca también en este especial la sesión dedicada a trabajos que ponen su atención en visibilizar el trabajo de mujeres artistas y su aportación a la historia del arte. El interesante The Women Of The Bauhaus (Susanne Radelhof, Alemania, 2019) nos alerta sobre la invisibilidad de las casi 500 mujeres artistas que estudiaron y también enseñaron en la famosa escuela de la Bauhaus y que configuraron de forma decisiva nuestra visión actual del diseño. A pesar de su gran aportación, siguen siendo Walter Gropius, Vassily Kandinsky o László Moholy-Nagy los nombres más conocidos. Este documental homenajea a estas artistas, como Alma Buscher, Marianne Brandt, Gunta Stölzl, Friedl Dicker y Lucia Moholy, entre muchas otras.

Por su parte, City Dreamers (Joseph Hillel, Canadá, 2018), presenta a cuatro arquitectas pioneras de Canadá: Phyllis Lambert, Denise Scott Brown, Cornelia Hahn Oberlander y Blanche Lemco van Ginke. Observadoras de nuestro cambiante entorno urbano, fueron educadoras, planificadoras y activistas por el medio ambiente contribuyendo con sus propuestas a configurar una sociedad más humana e incluyente.

El vuelo más sostenible de la historia

El recorrido de Metrópolis por lo más destacado de la última edición de DART termina con una pieza que nos alerta sobre el cambio climático y los peligros de la extracción del litio en los entornos naturales y humanos. Pacha, una película con la Comunidad Aerocene (Tomás Saraceno y Maximiliano Laina, Argentina/Alemania, 2020), es el trabajo que documenta el proyecto más ambicioso del artista argentino Tomás Saraceno, el vuelo más sostenible de la historia humana y uno de los experimentos más importantes de la historia de la aviación. Un globo aerosolar, es elevado completamente libre de combustibles fósiles, baterías, litio, paneles solares, helio, e hidrógeno. “El intercambio de conocimientos y las luchas que enfrentan las comunidades locales como resultado de la industria extractiva del litio que ahora azota la región es fundamental para el proyecto y es una de las piedras angulares del activismo ecosocial de la comunidad internacional Aerocene, interdisciplinaria y de código abierto.”

Semana del arte

Con motivo de la Semana del Arte, del 20 de febrero al 12 de marzo, DART y Filmin ofrecen la Colección Semana del Arte de Madrid, con 11 películas documentales sobre arte contemporáneo que incluye “El Arte de la Fuga. Conversaciones y Paseos con Isidoro Valcárcel Medina”, de Manuel Padín y Claudio Hontana (España, 2022), “Corrección. Ignasi Aballí”, de Miquel Romans (España, 2022), “Esther Ferrer: Hilos del Tiempo”, de Josu Rekalde (España, 2020), “J’ai retrouvé Christian B.”, de Alain Fleischer (Francia, 2020), “Elena Asins-Génesi” de Álvaro Giménez Sarmiento (España, 2014), “La invención del Coleccionismo. Arte, Mercado y Pandemia”, de José María de Francisco Guinea (España, 2021), “El precio del arte”, de Nathaniel Kahn (EEUU, 2018), ”The Square”, de Ruben Östlund (Suecia, 2017), “Joan Fontcuberta: El que queda de la fotografia”, de Carles Prats y Roger Grasas (España, 2019), “Erwin Olaf - The Legacy”, de Michiel Van Erp (Países Bajos, 2020) y “Aggie”, de Catherine Gund (EEUU, 2020).