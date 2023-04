Niña Pastori:"Me imagino cantando por muchos años"

Niña Pastori se ha tomado su disco Camino, que acaba de publicar, como un "homenaje" a ella misma: "El sendero que he ido haciendo". Se encuentra "orgullosa del camino" que ha recorrido y de "lo que he ido haciendo todo este tiempo que no ha sido por supuesto nada fácil, pero muy bonito. Me ha dado la oportunidad de muchas cosas bonitas como viajar y conocer a otros artistas, otros músicos, gente de fuera de mi país, de otros géneros de fuera del flamenco", ha contado en Las tardes de RNE donde lo ha presentado.

Después de 25 años siente que ha recibido "el reconocimiento del público, de los compañeros, de la gente de la profesión y de la industria". Ha reconocido que también está lo negativo, sino no sería un camino y hay piedras. También es verdad que esas cositas son las que también nos hacen estar alerta en el camino y estar un poquito más. Porque sino nos relajamos y pensamos que todo es color de rosa y por suerte o desgracia, yo siempre digo por suerte porque tienen que pasar, es lo que hace que tomes un poquito de conciencia muchas veces o de estar un poquito alerta a que pueda haber un bache o un hoyo".

"Tengo mucha fuerza" "Nunca me ha pasado algo así fuerte como para decir 'me doy por vencida', no, no, no; para nada y menos en la música. Ha habido de todo un poco, momentos de más esplendor o menos, más arriba o más abajo, por lo general he tenido una carrera estable y ya está. Sí que pienso que llegará el momento. Ahora mismo me imagino cantando por muchos años, tengo mucha fuerza, mucha energía y mucha ambición".