El divorcio de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, pilló al mundo por sorpresa. Se separaron en enero de 2021, despues de 20 años de relación, 15 de ellos como matrimonio. El cantante y presentador de televisión había formado una bonita familia con la venezolana con dos hijos, Kike y Carlos, y todo parecía dar a entender que su amor nunca se acabaría, pero nada es eterno. La pareja comunicó su decisión de seguir sus vidas por separado y desde entonces ambos han estado muy tranquilos, hasta ahora. Al parecer el cantante tendría una nueva novia, Gabriela Guillén.

Gabriela es la directora de un centro de estética, en el que Bertín ha estado para realizarse algún tratamiento y masaje. Ella misma lo ha reconocido ante las cámaras, ha explicado la relación que les une gracias a su trabajo y también que son amigos. “Él tiene muchas amigas especiales, como yo también tengo muchos amigos especiales ”, ha comentado. No sabemos si un poco por despecho, o porque realmente no hay ninguna relación formal entre ambos y solo comparten algunos momentos de ocio y diversión.

Bertín Osborne no ha tardado en desmentir los rumores. “Es encantadora, simpática y muy guapa. La he visto ocho o diez veces y ha estado en mi casa aquí en Sevilla con amigas en dos o tres ocasiones”, ha dicho el presentador a la revista ¡Hola!. Según él, ella es solo una amiga especial, y “tiene otras muchas amigas especiales” .

¿Sigue enamorado de Fabiola?

Al parecer Osborne seguiría enamorado de su ex mujer, Fabiola Martínez. Incluso ha reconocido recientemente que no le ha dicho a ninguna mujer “te quiero” desde que rompió con su mujer, un hecho que ni la propia Fabiola llega a creerse. “Como en esas cosas no quedan testigos, se puede decir cualquier cosa”, ha respondido ante la prensa la venezolana cuando le han preguntado por el tema.

Fabiola no es la única que ha opinado sobre esta posible relación, las hijas de Bertín Osborne también tienen claro que Gabriela y su padre son solo amigos. “Mi padre no nos ha hablado de esta chica porque no es su novia”, reconoce una de ellas. Y no solo eso, también considera que es más difícil que su padre se enamore ahora con esta edad. Quizás sea una ilusión de primavera, pero solo el tiempo dirá si es algo más y se convierten al fin en la nueva pareja de moda.