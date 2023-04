La semana pasada, Jesús Martí nos dejó sin palabras con su versión de ‘Show must go on’ de Queen. Los jueces de Cover Night incluso se levantaron de sus asientos para ovacionarle antes de que terminara su actuación. Esta semana, Jesús ha vuelto a ser elegido por el público para retarse, en esta ocasión, a Cxelu, que ha versionado una canción de Stevie Wonder: ‘I just called to say I love you’.

“Jesús, ¿cómo llevas que Chanel te haya dicho que tienes magia en la garganta?”, le ha preguntado Ruth Lorenzo a Jesús antes de saber que iba a ser retado. “Pues se duerme de una forma más especial”. “Pues votadle a Jesús para que baje”, ha pedido Chanel. La cantante pide y el público otorga. “Me habéis hecho caso”, ha chillado Chanel.

“Jesús va a cantar un temón que yo amo, que es una de las canciones más bellas que nos ha representado en Eurovisión. Va a cantar ‘Quédate conmigo’”, ha adelantado Ruth Lorenzo mientras Jesús salía al escenario. Y, una vez más, nos ha dejado completamente boquiabiertos.

Los jueces de Cover Night han insistido en que jamás se habrían imaginado que esta canción podría sonar tan bien en una voz masculina como lo suena en la voz de Pastora Soler. “Esta canción que la conocíamos en voz femenina, que era imposible de borrar, la ha llevado a una dimensión masculina que es otro mundo y para mí pues realmente ha tomado una dimensión nueva”, ha señalado Miguel, que ha confesado que Jesús tiene una “puntualidad notil” excelente. Por su parte, Mónica Naranjo ha alabado el trabajo que Jesús ha realizado para controlar mejor las notas graves. Por si fuera poco, Ruth le ha dado un truquito algo escatológico para controlar mejor estas notas.

Tras esta espectacular actuación y pese a que Cxelu les ha enamorado con su versión del tema de Stevie Wonder, el jurado de Cover Night ha decidido que Jesús Martí debía mantener su cabina del programa. Por tanto, una semana más podremos disfrutar en Cover Night de su voz y de las increíbles covers que nos regala el concursante de la cabina número 6.