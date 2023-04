La impresionante cover de Queen de la que todo el mundo habla

Jesús Martí llevaba dos semanas sin cantar y, a decir verdad, estábamos deseando escucharle. Esta semana, el público por fin lo ha escogido como concursante retado con un 39,7% de los votos. Jesús tenía un contrincante fuerte: Carlos Samuel, que ha interpretado una versión espectacular de ‘Never Enough’, del musical ‘El Gran Showman’. No obstante, Jesús guardaba un gran as en la manga y es que ha recuperado uno de los grandes éxitos de su grupo favorito: ‘Show must go on’, de Queen.

“No sé si la gente tiene ganas de retarme o será que quieren verme en escena. Sea como sea, es cantar, es hacer lo que me gusta, o sea que venga quien quiera y que me rete quien quiera”, ha confesado antes de salir al escenario. Pocos segundos después, hemos visto a Jesús Martí entregándose en cuerpo y alma al tema. Nos ha dejado completamente boquiabiertos e incluso los jueces de Cover Night se han levantado de sus asientos antes de que terminara su actuación para aplaudirle.

“¡Enhorabuena, Jesús! Estás avanzando un montón. Se nota las clases y la meditación en la cabina muy bien”, le ha dicho Ruth Lorenzo. Los jueces tenían claro la decisión que querían tomar. “Hay algo que tiene Jesús que para mí le hizo mi primer gran favorito y esta noche ha demostrado que es una bestia”, ha justificado Miguel. “¡Qué bestia! Te voy a escoger a ti porque si no en mi casa te van a matar”, ha añadido Mónica Naranjo, que ha valorado muy positivamente sus notas bajas, pues hace unas semanas le puso deberes: tenía que pulirlas un poco más.

“El nivel está bastante igualado pero, Jesús, tú tienes magia en esa garganta, así que mi voto va para ti”, ha subrayado Chanel. “Yo siempre he pensado que quien ose al rey Freddie Mercury queda expulsado del reino. Tú lo has osado y no estás expulsado, o sea que verde maravilloso”, ha añadido Juan Magán al darle el cuarto voto verde de los jueces. De esta manera, Jesús Martí ha regresado a su cabina número 6 de Cover Night. “Jamás me habría imaginado que yo aguantaría desde el primero hasta aquí. Me siento afortunado, feliz y con muchísimas ganas de llegar a la final”, ha confesado Jesús Martí al volver a su cabina.