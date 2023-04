El homenaje que ha rendido J Kbello a Chanel en Cover Night

One Man Rocks se ha puesto muy contento al conseguir pasar a la fase de retos de Cover Night. Sin embargo su ilusión se ha desvanecido un poco al escuchar la decisión del público del programa: debía enfrentarse a J Kbello en el reto. “Me ha tocado contra el más veterando”, ha dicho. Tras sus versiones de ‘Mi gran noche’, ‘Vivir así es morir de amor’ y ‘Escuela de calor’, esta semana J Kbello traía una propuesta muy especial. “Traigo preparado algo un poco raro, pero que puede gustar mucho o puede no gustar nada. Vengo con una sorpresilla para alguien del jurado”, ha destacado antes de salir al escenario.

Unos segundos después hemos descubierto que la destinataria de la sorpresa era Chanel, pues J Kbello ha hecho un mashup de ‘En el amor todo es empezar’ de Raffaella Carrà y ‘SloMo’ de Chanel. En su cover, no solo había fragmentos de la canción con la que Chanel representó a España en Eurovisión, sino que también ha incluido pasos de baile de la canción original. A Chanel le ha gustado tanto que le ha pedido a J Kbello que repita la parte de la canción en que ha rapeado. ¡Momentazo en Cover Night!

“Hay que tener cuidado, que no todo vale. Cuidado con reversionar a Raffaella Carrà. Tú te has salido con tu rap, pero cuidado con esas cosas”, ha advertido Juan Magán, que ha añadido también que a su J Kbello, no se lo toquen. Chanel ha matizado que iba a ser objetiva y, acto seguido, ha otorgado su voto a J Kbello. “Juanmi lo ha hecho genial, pero J Kbello es mi debilidad”, ha destacado Miguel. Por su parte, Mónica Naranjo también ha dado su voto a Kbello: “Yo creo que ya, llegado este momento, este programa sin ti... como que no. Te quedas”, le ha dicho a J Kbello.

De esta forma, el concursante ha conseguido imponerse una semana más en el reto y regresa a su cabina número 3. “Pasar la séptima me parece un logro total. Quedarse es complicado con la de artistas que están pasando que son todos impresionantes, buenísimos, distintos…” Y ha confesado que, con todo lo que ha trabajado, tiene muchas ganas de llegar al final del programa. ¿Lo conseguirá?