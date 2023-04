Pocos lo recuerdan (quizá solo los mayores fans de Ruth Lorenzo), pero la cantante no lo olvida. Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo se encontraron en un plató de televisión hace casi una década y, desde entonces, Ruth tiene una espinita clavada con la cantante. Nos remontamos a 2014, cuando Ruth Lorenzo participó en un programa organizado por RTVE para elegir al representante de Eurovisión de ese año. Entre los candidatos preseleccionados se encontraban, además de Ruth, Raúl, La Dama, Jorge González y Brequette Cassie.

Los candidatos debían convencer al panel de jueces y a la audiencia de que eran el candidato idóneo para representar a nuestro país en el festival europeo de la canción. Ruth acudió con una propuesta que mezclaba el inglés y el español: ‘Dancing in the rain’. ¿Y quién estaba en el panel de jueces? Nada más y nada menos que David Bustamante, Merche y Mónica Naranjo. Y esta última hizo una maniobra que Ruth no ha podido olvidar a pesar del paso de los años. “Yo quiero recordar una cosa”, ha avisado en Cover Night mientras el público votaba a qué concursante se tenía que enfrentar Mayo por una de las cabinas del programa. “Resulta que yo hice una preselección de Eurovisión. ¿Tú te acuerdas? ¿Y tú qué me votaste a mí? Un no como una casa y a mí se me subió la ceja aquí detrás”, ha confesado Ruth Lorenzo.

Lo cierto es que en esta preselección de Eurovisión, contaban tanto los votos del jurado como los del público. Tanto David Bustamante, como Mónica Naranjo y Merche otorgaron los 12 puntos (la máxima puntuación) a Brequette Cassie, mientras que Ruth Lorenzo tuvo que conformarse con 10 puntos de cada uno. Sin embargo, el voto del público lo cambió todo, ya que la murciana recibió 36 puntos, el 30,97% del total de votos, mientras que Brequette recibió seis menos, 30 en total. Se produjo entonces un empate técnico. No obstante, las reglas del programa dictaban que, en caso de empate, la candidatura que iría a Eurovisión en representación de España sería la de aquel participante que obtuviese más votos del público. Y así fue como la audiencia decidió que Ruth Lorenzo llevaría su ‘Dancing in the Rain’ a Copenhague.