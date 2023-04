José Luis Jaén es uno de los concursantes más fuertes de Cover Night. Su manera de sentir la música y de transmitirla a través de su voz ha cautivado a los jueces de Cover Night, que en muchas ocasiones le han convertido en su favorito y, por tanto, le han blindado de competir en el duelo final de los programas.

Sin embargo, al público le encanta verle cantar y por eso es de los concursantes que más veces han sido retados en el programa. Esta semana, el público ha decidido enfrentarlo a Álvaro Montes, un concursante que ha versionado el popular ‘Ay, pena, penita, pena’ de Lola Flores en el centenario de su nacimiento. Los jueces han considerado que podía ser merecedor de una cabina de Cover Night y por eso le han dado los suficientes votos verdes para que se enfrente para conseguir una cabina. “Álvaro, te enfrentas a un titán, uno de los pilares de Cover Night”, le ha advertido Ruth Lorenzo. “Esta noche traigo un tema precioso: un bolero que seguro que conocéis todos pero con un tempo de rumba”, ha señalado José Luis antes de salir al escenario de Cover Night.

El concursante ha versionado ‘Procuro olvidarte’, el tema de Hernaldo Zúñiga y, una vez más, ha dejado a los jueces sin palabras. “Hay una gente que tiene ese extra que es inexplicable que se llama ‘duende’. Hoy por hoy, me va a ser muy difícil encontrar a alguien que pueda suplir a este gigante”, ha indicado Miguel en referencia a José Luis. Chanel ha votado a favor de José Luis, como también lo ha hecho Juan Magán, que ha confesado que José Luis sería el primer concursante al que iría a ver en concierto. “Yo siempre digo que el verdadero artista es el que te toca el alma y tú me la tocas, José Luis”, ha concluido Mónica Naranjo. Por tanto, no solo es el favorito para ir a ver en concierto de Magán, sino que también se queda una semana más en Cover Night y podremos seguir disfrutando de él y de su arte.