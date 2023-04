Por si uno no fuera suficiente, RTVE te trae esta noche dos grandes estrenos para que no te aburras esta noche del miércoles y la espera hasta el fin de semana se haga más corta. En La 1, la nueva serie Los pacientes del doctor García, basada en la novela de la escritora Almudena Grandes. Una emocionante historia ambientada en la Guerra Civil y en los años de postguerra. En La 2, un nuevo talent show de interpretación: A este paso (no) estrenamos, con Cristina Castaño, Inma Cuevas y Ángel Ruiz. Además, nueva temporada de La matemática del espejo, justo después de la emisión. También puedes disfrutar de los estrenos en la plataforma gratuita RTVE Play. Si tienes otros planes, recuerda que aquí tienes la posibilidad de ver los contenidos donde y cuando quieras.

22:50 horas, en La 1: Los pacientes del doctor García Después de la emisión del Telediario 2, no te pierdas un nuevo capítulo de la serie de las tardes de La 1, La promesa, a partir de las 22:05 horas. Al terminar, no cambies de canal porque llega la serie que promete engancharte esta temporada. La 1 estrena, a partir de las 22:50 horas, la serie Los pacientes del doctor García, una adaptación a la pequeña pantalla de la famosa novela de Almudena Grandes. Se trata de una emocionante historia de tan solo 10 capítulos que está ambientada en la Guerra Civil y en los años de postguerra. Los actores Javier Rey, Tamar Novas y Verónica Echequi dan vida a los protagonistas. Tras instaurarse la dictadura en España, el doctor Guillermo García Medina vive en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que le libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo, un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. Aunque cree que nunca volverá a verlo, Manuel vuelve del exilio y recaba su ayuda para una misión secreta y peligrosa: infiltrarse en una red de evasión de criminales de guerra prófugos que dirige desde Madrid una mujer alemana y española, nazi y falangista, llamada Clara Stauffer. Con ese fin, Manuel se hace pasar por Adrián Gallardo, un español que tuvo su momento de gloria como boxeador profesional. Ahora los aliados lo persiguen debido a su participación en matanzas cometidas por las SS. Así comienza Los pacientes del doctor García, ¿te lo vas a perder?

22:00 horas, en La 2: A este paso (no) estrenamos Si te gustan los concursos, ya tienes plan para esta noche. A este paso (no) estrenamos aterriza en La 2 con Cristina Castaño, Inma Cuevas y Ángel Ruiz al frente, tres actores consagrados del teatro español apadrinan a celebrities con potencial para actuar y les enseñan las claves de la interpretación. Serán los mentores de 30 celebrities sin experiencia en interpretación. En cada episodio, tres de ellos se enfrentarán, desde el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, a escenas destacadas de clásicos del teatro. 'A este paso (no) estrenamos' lleva el teatro clásico al prime time de La 2 PRENSA RTVE