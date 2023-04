Metrópolis ofrece un recorrido por tres proyectos de la temporada expositiva 2022/2023 de Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona enfocados en la Diferencia, muchas veces interpretada como locura de personajes excéntricos, de personas que sufren una desorientación vital, o de mujeres que se sitúan fuera de las normas establecidas.

Inmersión (2019) de Marina Núñez

Bólit Centre d’ArtContemporani de Girona es una institución pública dedicada desde su fundación en 2008, a la investigación, producción y exposición de proyectos de arte contemporáneo. En su etapa más reciente, y bajo la dirección de Ingrid Guardiola, el centro se caracteriza además, por un enfoque multidisciplinar que busca conectar el arte con otras áreas del conocimiento como la antropología, como es el caso de la muestra Los desconocidos de siempre, dedicada a los personajes singulares, excéntricos y a veces superdotados que viven entre nosotros; o las investigaciones feministas sobre identidad y género, de las que parte la exposición en torno al cuerpo femenino y la anormalidad titulada “Mi cuerpo conoce cantos inauditos, la carne dice cierto, soy carne espaciosa que canta”. En ambos proyectos subyacen cuestiones relacionadas con la salud mental, un tema abordado también en la videoinstalación Palacio de viento, en la que Lúa Coderch expone la desorientación vital como un fenómeno colectivo de la sociedad actual.

tomar 70 mg de tiempo (2023) de Txe Roimeser

Los desconocidos de siempre. Personajes singulares en la cultura contemporánea

La temporada se inauguró en octubre con una muestra comisariada por Julià Guillamon y Adrià Pujol, en la que se materializó una investigación sobre la figura del loco o “singular anecdótico”. Socialmente relegados a los márgenes, algunos de estos personajes acaban adquiriendo cierta notoriedad, incluso en el ámbito artístico, como es el caso de Josefa Tolrà o Josep María de Sucre. Al lado de obras de sus representantes más creativos, la exposición dio a conocer a una veintena de esos personajes extraordinarios del contexto local a través de fotografías, documentos fílmicos y recortes de prensa; y los artistas contemporáneos Tere Recarens, Pere Noguera y Lurdes R. Basoli fueron invitados a dialogar con tres de los protagonistas del proyecto.

Desconeguts, Lurdes Basoli

Lúa Coderch. Palacio de viento

Paralelamente se presentó la videoinstalación Palau de Vent (2020), en la que Lúa Coderch ofrece, a través de un viaje nocturno por una carretera y un bosque, y en formato de tragedia clásica, una reflexión sobre la desorientación vital. Consecuencia de la pérdida de certidumbres y del amplio abanico de posibilidades de cómo vivir nuestras vidas del que disponemos en la actualidad, este fenómeno, habitualmente experimentado de manera subjetiva, es expuesto por la artista como una problemática compartida por gran parte de la sociedad contemporánea.

Palau de Vent (2020), de Lúa Coderch

“Mi cuerpo conoce cantos inauditos, la carne dice cierto, soy carne espaciosa que canta”. Una investigación sobre género, monstruosidades y devenir otrx

La tercera exposición, inaugurada en febrero y comisariada por Ingrid Guardiola y Marta Segarra, enfoca la figura de la Mujer Monstruo desde perspectivas feministas y posthumanistas. El título es una cita de La risa de la Medusa (1975), donde Hèléne Cixous reivindica la figura mitológica de la mujer monstruosa o de aquella mujer que por el hecho de no seguir las normas estéticas o morales de la época fue considerada como tal. Sin dejar de recordar ese origen de la Mujer Monstruo como constructo de la sociedad patriarcal -notablemente resumido en la obra colectiva El Mural (2023) y en el video El callejón de las brujas (2023) de Hèléne Cixous-, el proyecto es, en palabras de las comisarias, “un canto coral sobre las posibilidades vitales y creativas cuando los cuerpos de las mujeres salen del lugar que la sociedad les ha asignado y donde lo que se prioriza no es tanto la pregunta de ‘quién soy yo’ sino ‘en qué me convierto’”.

El callejón de las brujas (2023) de Hèléne Cixous

La exposición incluye las obras Inmersión (2019) de Marina Núñez, tomar 70 mg de tiempo (2023) de Txe Roimeser, Del pez la espina (2023) de Mireia Trias y Maria Isern, x, y, z: Volumetric Regimes (2023) de Posible Bodies (Jara Rocha y Femke Snelting), Pájaros perdidos (2022-2023) de Laia Estruch, y la impresionante película The House is Black (1962), único trabajo cinematográfico de la poeta iraní Forugh Farrokhzad filmado en una leprosería, que nos insta a, en lugar de apartar la mirada de los cuerpos que son diferentes, aprender a ver su belleza.

Volumetric Regimes (2023) de Posible Bodies (Jara Rocha y Femke Snelting)

El sábado 19 de abril, a las 12h, Laia Estruch realizará una performance en la orilla del río Ter (salida de Bòlit_PouRodó).