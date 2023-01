Metrópolis - Bienal ONCE

Desde 2006 la Fundación ONCE organiza una prestigiosa Bienal Internacional de Arte con el objetivo de potenciar la obra de artistas con discapacidad.

Metrópolis dedica su emisión a la VIII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE que este año tiene el lema: ‘Mujer y discapacidad’. Comisariado por Maite Barrera, el proyecto presenta un centenar de obras de 50 creadoras y se extiende a tres sedes de Madrid: CentroCentro, La Casa Encendida y el Museo Lázaro Galdiano.

La exposición presenta una fantástica selección de obras, en la que artistas históricas, como Leonora Carrington y Louise Bourgeois, conviven con creadoras actuales de todas las generaciones.

La discapacidad incluiría “a todas las personas con cuerpos y mentes que no se ajustan a la norma vigente en un lugar y momento concretos”. Como expone Maite Barrera, en su interesante texto comisarial, la discapacidad no se entendería como una identidad estable, sino adquirida (solo el diez por ciento de las discapacidades lo son de nacimiento) y estaría relacionada con los procesos universales de envejecimiento.