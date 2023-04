La escultura, entendida en su acepción más amplia, tanto formal como conceptualmente, es la protagonista indiscutible de Generación 2023, la exposición que reúne, en La Casa Encendida de Madrid, los trabajos ganadores en la última convocatoria de este certamen de apoyo al arte joven, promovido por la Fundación Montemadrid.

Los ocho proyectos seleccionados en esta edición, abordan, desde diferentes perspectivas, las inquietudes y preocupaciones que mueven a los jóvenes creadores en la actualidad. La reflexión en torno al cuerpo, la ecología o la arquitectura, están en la base de sus propuestas planteando nuevas formas de habitar el espacio y situarnos frente al entorno que nos rodea.

Un año más bajo el comisariado de Ignacio Cabrero, los proyectos y artistas ganadores de esta edición, y que conforman la exposición Generación 2023 en La Casa Encendida hasta el 16 de abril, son: Pista de aterrizaje, de José María Avilés (Cuenca, Ecuador, 1988); ponerse un cojín de sombrero, de Fuentesal Arenillas (Huelva, 1986, y Cádiz, 1989); Un viaje eterno, de Mar Guerrero (Palma de Mallorca, 1991); Tracking Astray [Rastreo descarriado], de Gabriel Pericàs (Palma de Mallorca, 1988); Superficie neutra, de Mercedes Pimiento (Sevilla, 1990); Hacia con el brazo (MURO), de Mònica Planes (Barcelona, 1992); NEW DARK AGE [NUEVA EDAD OSCURA], de ¥€$Si PERSE (Internet, 2015) [A.K.A. Jesús C. González Fernández (España, 1989) y Miguel Gómez López (España, 1990)]; y Sala de infusiones, de Perla Zúñiga (Madrid, 1996).

Más allá de la escultura

Como denominador común a todas las propuestas de Generación 2023, el comisario Ignacio Cabrero destaca su materialización a través de “objetos escultóricos, instalaciones escultóricas u objetos expandidos”, remitiendo al texto que la crítica y teórica de arte Rosalind Krauss escribió en 1979. En su ensayo ‘La escultura en el campo expandido’ hacía referencia a una suerte de objetos sorprendentes que habían sido denominados esculturas como monitores de televisión dispuestos en pasillos, espejos situados en extraños ángulos o incluso una franja de tierra en medio del paisaje. Esa nueva idea expandida de escultura es la que se desprende de los ocho trabajos de esta Generación, donde encontramos una “escultura que se escapa del pedestal y se aleja de esa función de monumento, necesitando de la mirada del espectador para ser finalizada”.

Entre las temáticas, encontramos que la arquitectura, la ecología, el cuerpo o las vivencias personales son las cuestiones más relevantes que atraviesan los trabajos de esta edición, sin olvidar una cierta tendencia a poner en valor y resignificar los oficios tradicionales y un cuestionamiento del sistema y las estructuras sobre las que se sustenta nuestra sociedad en la actualidad.

Pista de aterrizaje, de José María Avilés (Cuenca, Ecuador, 1988)

Comienza el recorrido por la pieza de José María Avilés (Cuenca, Ecuador, 1988), Pista de aterrizaje (2023) que nos sitúa frente a una pista de aterrizaje construida en medio del Amazonas, en una zona habitada desde tiempos ancestrales por la comunidad indígena de los achuar. Esta pista, a modo de escultura expandida, ha modificado no sólo el paisaje y las costumbres de la comunidad, sino que ha abierto nuevas vías de comunicación y desarrollo, planteando una reflexión que va más allá del objeto.

Reflexión en torno al cuerpo y el espacio

Situadas de forma sinuosa en la sala de exposiciones, encontramos las gargantas de Fuentesal Arenillas (Huelva, 1986; Cádiz, 1989), un escenario que parece invitarnos a asomarnos por esas cavidades aparentemente huecas y vacías, pero que, por el contrario, están llenas de recuerdos y momentos vividos, y en ellas resuena el eco del jaleo y griterío de los patios andaluces. ponerse un cojín de sombrero es la materialización escultórica de la palabra, de la tradición oral, de los saberes populares, de las raíces, de la cultura… que guardamos en cada uno de nosotros.

ponerse un cojín de sombrero, de Fuentesal Arenillas (Huelva, 1986, y Cádiz, 1989)

Frente a esas gargantas, el conjunto escultórico Superficie neutra, de Mercedes Pimiento (Sevilla, 1990), plantea una investigación en torno a la relación entre el cuerpo y la arquitectura a través de la materia. En esa compleja interrelación, elementos orgánicos como la cera de abeja, se mezclan con materiales sintéticos como la parafina, conformando estructuras industriales a modo de contenedores. Todas estas piezas forman un sistema modular que corresponde a un patrón geométrico replicable en el que el cuerpo funciona como un módulo más.

En la sala contigua, el proyecto de Perla Zúñiga (Madrid, 1996), Sala de infusiones, explora también el cuerpo y nos enfrenta a la dura realidad del cáncer. Las salas de quimioterapia y las horas que la propia artista ha pasado en ellas son el punto de partida de este proyecto. Un conjunto escultórico que explora los mecanismos de la enfermedad a partir de los objetos que acompañan ese viaje hacia la recuperación, donde las palabras adquieren nuevos significados, y el tiempo y el espacio alcanzan una nueva dimensión.

En el trabajo de Mar Guerrero (Palma de Mallorca, 1991), Un viaje eterno, asistimos a una interesante convivencia de materiales orgánicos como el pelo de animal, con material de desecho industrial, para hablar sobre ecología y temporalidad. Hay además varias referencias que atraviesan esta pieza como la investigación sobre la manipulación genética animal y, por otra parte, la obsolescencia de materiales y recursos. La instalación se completa con una pieza sonora que ayuda a configurar esa atmósfera en la que las piezas fluyen y se dibujan, como si de un lienzo se tratase, por las pareces y suelo del espacio expositivo.

Escultura y movimiento

Con el cuerpo y la arquitectura como base de su investigación, la artista Mònica Planes (Barcelona, 1992) presenta Hacia con el brazo (MURO) donde, tomando la idea de muro como punto de partida, ha trabajado con dos materiales de construcción aparentemente antagónicos como la paja y el hormigón armado intentando trasladar las propiedades de uno a otro. Aquí, un material maleable y en cierto sentido vivo, como la paja, contrasta con el hierro que intenta domarlo y sujetarlo sin éxito. Finalmente, la paja escapa de su estructura resultando una escultura en constante movimiento, que muta en el espacio, que se desprende, que cae.

Por otra parte, el movimiento se materializa en escultura de forma muy evidente en Tracking Astray [Rastreo descarriado], de Gabriel Pericàs (Palma de Mallorca, 1988). La foto fija que supone la escultura al captar un momento estático y concreto, deviene aquí en una compleja estructura que recrea el movimiento y retrata la confusión que genera la coreografía de vasos de los trileros en la calle.

Una nueva edad oscura

Termina el recorrido por Generación 2023 con la pieza NEW DARK AGE [NUEVA EDAD OSCURA], de ¥€$Si PERSE (Internet, 2015) [A.K.A. Jesús C. González Fernández (España, 1989) y Miguel Gómez López (España, 1990) en colaboración con Shell Ocean]. New Dark Age es un videojuego conceptual sobre economística y tecno-feudalismo que se vertebra en un viaje por un futuro especulativo cibermedieval. En ese nuevo escenario, las grandes corporaciones han sustituido al Estado Nación territorial e imponen su poder a través del control del big data. La estructura central representa a un centinela, un ordenador gammer que protege la entrada a ese metaverso que ¥€$Si PERSE han generado como estandarte de esta Nueva Edad Oscura.

-

El plazo de inscripciones para la convocatoria Generación 2024 está abierto del 27 de febrero al 17 de abril de 2023.