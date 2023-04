¡Buenas noticias para Millie Bobby Brown! La actriz de Stranger Things se va a casar con su novio, Jake Bongiovi. Son jóvenes -ella tiene 19 años, él 20-, pero lo suyo va muy en serio. Están enamoradísimos, como ya ha compartido ella en alguna ocasión, refiriéndose a su novio, ya prometido, como su "compañero de por vida". Ahora dan un paso más en su relación. Tras varios años juntos, han decidido pasar por el altar, una noticia que la intérprete ha anunciado con una romántica dedicatoria.

"Te he amado ya tres veranos, cariño, los quiero todos", escribe bajo una foto de ambos en la que se la puede ver con un anillo en el dedo anular. Como señala él mismo en su biografía de Instagram, Jake Bongiovi es actor, productor y, aunque ahí no lo diga, hijo de Jon Bon Jovi, el famoso cantante de "It's My Life", "Livin' on a Prayer", "Always" o "Bed of Roses". Puede que a muchos les resulte familiar la frase con la que Millie Bobby Brown anuncia su compromiso, y no es para menos. La intérprete de Once ha recurrido a una de las canciones más tiernas de Taylor Swift para proclamar su amor eterno por Jake Bongiovi.

Su guiño a Taylor Swift, que ha roto con Joe Alwyn

"I've loved you three summers now, honey, I want 'em all" pertenece a "Lover", que escribió la cantante para su disco homónimo, lanzado en 2019. ¿Quién no querría anunciar su boda con unas palabras tan sinceras como las de "Lover", una promesa de estar juntos para toda la vida? Sin embargo, da la casualidad de que Taylor Swift acaba de romper con su novio, como aseguran muchos medios.

A nadie le sorprende que Millie Bobby Brown haya elegido una canción de Taylor Swift para anunciar la feliz noticia, y es que al fin y al cabo la actriz ya ha mostrado anteriormente que es fan de la cantante: incluso ha llegado a subir un vídeo a Instagram cantando "All Too Well" en un coche con su ahora prometido. Sí que llama la atención que el (implícito) anuncio de su boda llegue al ritmo de "Lover" tres días después de que Entertainment Tonight asegurase que Taylor Swift y Joe Alwyn han roto hace algunas semanas tras seis años juntos.

Ambos han mantenido su relación bastante en privado en todo este tiempo, sin llegar siquiera a posar juntos en las alfombras rojas, aunque sí se les ha visto juntos en el documental Miss Americana, sobre Taylor Swift. También han compuesto canciones juntos, que Joe Alwyn firmó como William Bowery, entre ellas "exile" y "betty". Ambas pertenecen a Folklore, Grammy al Álbum del Año en 2021.

Taylor Swift en un concierto de 'The Eras Tour' en Arlington, texas SUZANNE CORDEIRO / AFP

Para los swifties, como se llaman los fans de la cantante, no cabe duda de que "Lover" es una declaración de amor dirigida a Joe Alwyn. La canción se publicó en 2019, cuando Taylor Swift ya salía con el actor británico. De hecho, se especula que ambos se conocieron en 2016, de ahí los tres veranos a los que se refiere cuando dice "I've loved you three summers now, honey, I want 'em all". Sin embargo, según la prensa, la relación habría acabado hace algunas semanas. Aun así, Millie Bobby Brown ha decidido anunciar su compromiso con Jake Bongiovi con una de las frases de la canción.