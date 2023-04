Para el periodista Juanma Castaño, la amistad es un punto clave en su vida. Sobre ello ha hablado en el programa Días de tele, al que ha acudido junto a su buen amigo, Miki Nadal, con quien participó en la sexta edición de Masterchef Celebrity y de la que Castaño resultó ganador. Juntos han repasado algunos de los momentos más especiales y divertidos de su paso por el concurso, donde se forjó la relación que hay entre ambos.

Pero Castaño también ha recordado otro momento, en este caso radiofónico, en el que amistad y trabajo se mezclaron. Ocurrió en 2018, cuando el periodista tuvo que informar, en directo, sobre la muerte de Quini, el legendario delantero asturiano que falleció de manera repentina a los 68 años de edad. El exjugador de Sporting y Barça murió de un infarto dejando un enorme vacío en el mundo del fútbol, pero también en el periodista.

La amarga despedida de un amigo

Por aquel entonces, Castaño era el presentador de Deportes Cuatro, cuando recibió la noticia el golpe fue especialmente duro, Quini era también un gran amigo. Cuenta el periodista cómo no pudo aguantar la emoción al hablar sobre la pérdida del mítico futbolista.

Castaño confirmó la triste noticia, ese mismo día, a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter: "Nunca, jamás, te olvidaré. Nunca, jamás, habrá nadie más grande que tú. DEP Brujo. DEP Quini". Por la noche, en "El partidazo" de la COPE, del que también era conductor, reconoció que se enfrentaba al programa que nunca había querido presentar. "Ha muerto una de las personas más queridas de España. Fue pura fuerza, puro remate, puro gol, fue único", añadió antes de romper a llorar.

“Nunca, JAMÁS, te olvidaré. Nunca, JAMÁS, habrá nadie más grande que tú. DEP Brujo. DEP QUINI. pic.twitter.com/ziUXPldIM9“ — Juanma Castaño (@juanmacastano) February 27, 2018

"Secuestraron a Quini durante 25 años en el año 81. Apareció en un zulo y en el juicio dijo que había perdonado a sus secuestradores", recordaba con la voz quebrada. "Fue un grande en el campo, solo hizo amigos, no se le conocen enemigos. No tiene ninguno. Jamás he encontrado a nadie que me hablara mal de Quini. Se comportaba igual con un seguidor que le pedía un pin en el último pueblo de España que con el Rey", concluyó en su retrasmisión.