"Este es Louis the Papillion. 16 meses de edad. Diminuto, descarado, valiente. Se ganó mi corazón”, así describía Russell Crowe a su pequeño amigo. Un cachorro al que el actor de Gladiator había adoptado hacía poco más de un año y que ha perdido en un terrible e inesperado accidente de tráfico. El ganador de un Oscar, de 58 años, lamentaba en sus redes sociales la muerte del animal que sucedió, en una fecha ya de por si dolorosa para él.

Hace exactamente dos años, el interprete recibía la terrible noticia de la muerte de su padre, John Alexander Crowe, a la edad de 85 años. Ocurrió de improviso, en pleno vuelo, mientras viajaba a bordo de un avión desde Sydnay. Aunque era un hombre de avanzada edad, nadie podía presagiar algo así. El padre murió de un fallo cardiopulmonar. Un duro golpe para Crowe, que vivió aquel momento como uno de los más desgarradores.

“This is Louis the Papillion.

16 months old.

Tiny, cheeky, brave. He won my heart.

Unfortunately today, on the second anniversary of my fathers passing, Louis was hit by a truck.

We tried to get him to the vet, but he died in my arms while I was telling him how much we loved him. pic.twitter.com/zIwzUz8Ljx“