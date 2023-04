¿Puede una inteligencia artificial ilustrar un cómic?

Desde hace varios meses se habla mucho en redes sociales sobre inteligencia artificial (IA). Seguro que has escuchado o leído algo sobre ChatGPT, DALL-E o Bard. A algunos les parece una pasada, a otros les causa rechazo… Lo que está claro es que estas inteligencias artificiales no dejan indiferente a nadie. Pero ¿qué son?

Así, a grandes rasgos, una inteligencia artificial es un conjunto de sistemas informáticos que imita la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar y aprender a partir de la información que va recopilando. ¿Y por qué estas inteligencias artificiales están causando tanto revuelo? Porque son capaces de mantener una conversación contigo a través de un chat, responder preguntas complejas, inventar recetas de cocina, escribir un cuento con los datos que les proporciones o, incluso, pintar un cuadro que imite el estilo de Dalí.

Gatas es una novela gráfica con referencias a Blade Runner o Neuromancer de William Gibson trasladando una estética NeonPunk al Madrid de 2614 y sus tradiciones. No te contamos más… ¡para no hacerte spoilers! Aunque el guion es cosa de Carmelo y Willy, todas las ilustraciones de Gatas se hicieron con una inteligencia artificial sin intervención humana.

Año 2614. La ciudad del futuro es muy diferente a la que conocemos ahora. Tanto que hay tradiciones que no imaginaríamos hoy en día. Callao, la Gran Vía, Lavapiés o Malasaña son algunos de los escenarios del Madrid futurista en los que un grupo de abuelas, que bien podrían ser las de Brigada Tech , se dan cita para su “baile” anual. Una celebración que nada tiene que ver con el chotis que hoy conocemos.

Inteligencia artificial: un tema que no esquiva la polémica

Aunque pueda resultar muy atractivo que un programa informático sea capaz de escribir la sinopsis de una película que no existe, la letra de una canción romántica o ilustrar un cómic como en el caso de Gatas… hay mucha gente que no ha recibido con buena cara la aparición de estas inteligencias artificiales.

La polémica aparece cuando surge la posibilidad de, por ejemplo, dejar de lado el trabajo y talento de artistas humanos. Pensemos en el caso de alguien que se dedica a ilustrar. La inteligencia artificial tiene una gran base de datos sobre imágenes, fotografías, dibujos, pinturas… de millones y millones de elementos. Cuando tú le pides que te genere una imagen, usa todo ese background que tiene para crear una imagen única en pocos segundos. ¿Esto podría poner en peligro el trabajo de un ilustrador o una ilustradora? Seguramente no. Porque, al fin y al cabo, las máquinas no tienen algo que sí caracteriza a los seres humanos: emociones. La emoción que puede transmitir un artista nunca será la misma que la que transmita un ordenador. Es más, detrás de las creaciones que pueda hacer una inteligencia artificial siempre hay un ser humano indicándole qué debe ejecutar tal y como hicieron Carmelo y Willy con su novela gráfica. De un modo u otro, el debate queda abierto. Inteligencia artificial para trabajos artísticos, ¿sí o no?

