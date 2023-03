Seguro que has escuchado hablar de ellos, ya sea porque han entrevistado a tu artista favorito o porque tú también eres fan suyo. Carlos Peguer y María de los Ángeles Maturana, más conocidos como La Pija y la Quinqui, son los protagonistas del podcast de moda. Su naturalidad, su espontaneidad sin filtro y su discurso les han convertido en la voz de la generación Z y los artistas más solicitados quieren promocionar sus trabajos en su programa porque se sienten agusto, como en casa. Precisamente eso es lo que intentan transmitir. Empezaron contando con pocos recursos, grabando el podcast desde la cocina de Mariang, hasta que se hicieron conocidos y dieron el salto a un estudio de Spotify, aunque mantuvieron la estética con ese fondo con la nevera, sus imanes y esa encimera.

Tienen 23 años y su programa poco más de un año de andadura y ya pueden presumir de que la mismísima Rosalía haya querido promocionar su disco Motomami en su podcast. No solo eso, la cantante catalana se declaró fan de La Pija y la Quinqui. Una charla entre amigas en la que la intérprete de "Despechá" se sinceró como nunca antes junto a su hermana Pilar, que la acompañó durante la entrevista. No ha sido la única que ha querido participar en su programa, también Sebastián Yatra, uno de sus últimos invitados, Chenoa, Brays Efe, Rigoberta Bandini o Nathy Peluso.

Su podcast es uno de los más escuchados en la actualidad, se emite en formato audio y también en vídeo en Spotify. Es muy habitual que compartan los mejores clips en redes sociales, publicaciones que acaban volviéndose virales.

Todo sobre Carlos Peguer y Mariang

Se conocieron cuando ambos tenían catorce años, ella viviía en Murcia y él en Don Benido, Extremadura. "Nos conocimos en Twitter. Estábamos aún en esta etapa de la vida en la que crees que tener afinidades culturales con alguien significa algo. Fue una especie de flechazo", aseguró Carlos Peguer en una entrevista para el diario El País. Mariang se presentó en su 18 cumpleaños por sorpresa y decidieron irse juntos a estudiar comunicación en Madrid. Dieron sus primeros pasos en su carrera como guionistas en el programa Gen Playz de RTVE. También han colaborado en el programa de radio matutino, Cuerpos Especiales.

¿Quiénes son 'La Pija y la Quinqui'? GTRES GTRES

Se dieron cuenta de que su generación necesitaba voces con las que sentirse idenfiticados y dieron el paso de hacer su propio podcast. Su éxito radica en su capacidad de crear un ambiente relajado para sus invitados, que no sienten que les están entrevistando en ningún momento. ¿Cómo consiguieron que Rosalía se fijara en ellos? "Aceptó sobre todo porque creo que no lo concibió como una entrevista dado que, de hecho, no lo fue. Nosotros no sabemos entrevistar, simplemente hablamos. Contamos nuestras mierdas y si alguien famoso, con la cuenta verificada, se quiere sentar a hablar de ellas, estupendo", aseguró Mariang en una entrevista para Vogue.