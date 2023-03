Últimamente, está en boca de todos y no precisamente por su carrera musical. Los seguidores de Sebastián Yatra quieren saberlo todo sobre su vida personal. Fue desde el momento en el que se hizo pública su relación con la famosa cantante argentina Tini Stoessel todos los medios hablaban de ellos. Su ruptura hizo que el interés aumentara todavía más. Sus fans se preguntaban qué había pasado para que la pareja, que parecía tener un noviazgo de cuento, tomara la decisión de seguir caminos separados. Por si no fuera poco, a este culebrón se sumó Aitana, amiga de ambos. Aunque la prensa hablaba de un posible affaire, las imágenes que han salido a la luz en las últimas semanas, no dejan lugar a dudas: entre ellos hay algo más que una amistad. Ellos prefieren, por el momento, no ponerle nombre. De hecho, ninguno se ha pronunciado al respecto. De ahí que sus seguidores se pregunten qué pasa entre Aitana y Yatra, ¿son novios? Esto es lo más buscado del cantante colombiano en Google.

1. ¿Hijos? Sebastián Yatra tiene actualmente 28 años, el próximo mes de octubre cumple 29. Por el momento, el artista colombiano no ha dado el paso hacia la paternidad. No tiene hijos, aunque sí ha comentado en alguna entrevista su intención de tenerlos. Estaba todavía saliendo con Tini cuando un entrevistador les preguntó en televisión si habían pensado en el futuro juntos. "Si uno se mete en una relación con alguien, estás compartiendo la vida con ella, es porque ve un futuro con esa persona", confesaba el cantante. Juntos llegaron a a conclusión de que le gustaría tener dos hijos, nadie se espraba su ruptura.

2. ¿Novia? ¿Tiene novia Sebastían Yatra? Es lo que muchos seguidores también se preguntan. Ahora que todos saben que el cantante está saliendo con Aitana, la pregunta sería, ¿han oficializado ya su noviazgo? En sus anteriores relaciones, Sebastián con Tini Stoessel y Aitana con Miguel Bernardeau, ambos utiizaban sus redes sociales para hablar también se su vida personal. La artista española, por ejemplo, siempre felicitaba a su chico en su cumpleaños. El cantante colombiano y Tini eran menos discretos y no les importaba que les viesen juntos. ¿Llegará el momento en el que veamos la publicación que oficialice lo suyo? Por el momento, no hemos sido testigos de ningún post romántico, aunque sí les hemos visto posar juntos en varias ocasiones. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de αitana (@aitanax)“ “

3. ¿Dónde vive? Por su carrera musical, Sebastián Yatra vive viajando de un lado para el otro. Es natural de Medellín, Colombia. A los cinco años se mudó a Miami con su familia. Allí precisamente se compró su propia casa hace un par de años. Lo cierto es que, últimamente, pasa mucho tiempo en España, aunque no sabemos si también tiene propiedades en nuestro país. Quién sabe si Aitana es la razón por la que el cantante ha decidido que España sea su segundo hogar.