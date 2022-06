Sebastián Yatra actuará por primera vez Santiago de Compostela el próximo 30 de junio y es que, a pesar de la buena acogida que tiene su música en nuestro país, aún hay muchas ciudades que le quedan por conocer. Durante los próximos meses, el colombiano visitará con Dharma: el WiZink Centre en Madrid, el Palau Sant Jordi en Barcelona, Marbella, Benicàssim, Simancas, Torrelavega, Úbeda o Chiclana de la Frontera, Bilbao entre otros.

01.24 min Sebastián Yatra presenta 'Dharma', un nuevo álbum lleno de emociones y ritmos musicales

PREGUNTA.: ¿Qué sensaciones tienes de cara a la nueva gira?

RESPUESTA.: Estoy muy contento de volver a España, en especial en esta época. El verano es una ocasión ideal para visitar este país, por el ambiente que se ve en las calles, las sensaciones que transmite la gente. Además, vengo con mi nueva gira Dharma, en la que presento un disco muy personal e intimista. El público español siempre ha estado presente en mi carrera y ahora regreso con un disco que es como un libro autobiográfico para mí.

P.:¿Qué significa para ti Dharma?

R.:Me hace muy feliz poder expresar todo lo que he aprendido durante estos tres años. En Dharma hablo sobre la aceptación: aceptar la realidad, las cosas que me ocurren y mis propios sentimientos. Creo que cuando empiezas a entender tus propios sentimientos, comienzas a aceptarlos y puedes expresarlos con libertad.

Me parece importante no aferrarse a aquello que nos hiere, pero hay que abrazarlo, entenderlo y dar gracias. Personalmente, he cambiado mucho y eso me pone feliz y orgulloso, porque todos los tropiezos que he tenido, los he utilizado para avanzar. Uno no puede tener miedo a las cosas y, si lo tiene, hay que aprovechar ese sentimiento para sacar lo mejor.

P.:¿Aplicas todos estos consejos en tu vida cotidiana?

R.: Sí, y no. Uno va avanzando en la vida y va encontrando nuevas perspectivas y maneras positivas de ver las cosas, pero la mente, a veces, nos lleva a pensamientos tóxicos o ilógicos. Empiezas a pensar en el apego, material o sentimental, y vas en contra de tu propio desarrollo. Ahora, lo bonito es que siento que puedo identificar ya ciertas emociones o patrones que no me hacen bien o que no quiero repetir y eso es un avance. Reconocer mis sentimientos es el primer paso: cuando tienes conciencia de lo que haces, puedes cambiar las cosas, avanzar y mejorar como persona. Estoy feliz porque, como digo muchas veces, la vida me está llevando por donde me quiere llevar.

P.:¿Qué te ha ayudado en este proceso de auto conocimiento?

R.:El yoga ha sido muy importante, pero sobre todo la psicología. Tomar la iniciativa para empezar a entender como funciona el cuerpo humano, mi cuerpo, y por qué las emociones aparecen y cómo se comportan, a nivel químico, por ejemplo.

Darnos cuenta de que somos una máquina perfecta y que nuestras palabras y acciones también tienen un efecto 'real' sobre lo que pasa ahí fuera. De algún modo entiendo que cuando empiezas a entender todas estas cosas tienes muchas más herramientas para jugar.

P.:¿Cómo se prepara Sebastián Yatra para una gira?

R.: En todas las giras internacionales viajo con mi entrenador personal, para estar en forma. Imagínate una gira por España, durmiendo poco, trabajando mucho y comiendo fuera... ¡No llegas al final de la gira! Los entrenamientos son cruciales, pero también me gusta cuidar mi mente. Por eso sigo con el yoga, los ensayos con la banda, con el piano, la guitarra y los bailarines. Estar en contacto con el equipo durante los viajes es fundamental para mí; así es como se logra hacer de cada actuación un show único y conseguir cuidar tu cuerpo y tu mente.

P.:¿Cómo sientes la acogida de tu música en España?

R.: En España, mis temas son todo un éxito y, a veces, cuando salgo por la noche, escucho mis propias canciones. Es impresionante lo que se siente. Cuando salgo a la calle en España, en cualquier región del país, siento el cariño de todas las edades y noto un carácter acogedor muy especial.

Además, ha sido un año muy emocionante en mi carrera porque he tenido el placer de representar nuestro idioma, a mi familia y a mi país en la ceremonia de los Oscar. Yo nunca había llorado después de una presentación y he hecho cosas muy bonitas. Pero estar representando a Colombia, a mis hermanos y a mis padres... Me superó antes de bajarme del escenario y seguí llorando perdidamente después.

P.:En qué punto se encuentra tu carrera como actor?

R.: Empezando (risas). Participar en Érase una vez fue muy importante porque significó una nueva oportunidad para expresarme. No es lo mismo escuchar una canción que ver a un artista manteniendo una conversación ante la cámara: tener la capacidad de hablar, probar nuevas formas de comunicarme con la gente. Descubres otra parte de ti a las personas, ayuda a conectar a otros niveles con ellos y contigo mismo como artista. También te ayuda a conocer a profesionales maravillosos, como Manolo Caro, Rosi De Palma o Asier Etxeandia; siento que he empezado con el pie derecho en este mundo porque me han acompañado. Además, disfruto mucho con los nuevos proyectos, me hacen seguir creciendo y me ayuda a desarrollar cosas nuevas que no puedo descubrir a través de la música.

P.:¿Qué te han aportado las colaboraciones en este nuevo disco?

R.: Hay artistas muy relevantes, a los que admiro mucho, que han colaborado en la creación de Dharma. Myke Towers, Jonas Brothers o Daddy Yankee son los nombres más sonados, pero también hay muchos españoles en este álbum, a los que quiero reconocer y admirar. Rosario y Aitana, por ejemplo, siento que representan a la mujer española y a la mujer en la industria, en general. Son personas con mucho carisma, un fuerte carácter, grandes personas y unas 'pedazo' de artistas. Todos los músicos que han colaborado conmigo me han ayudado mucho en mi proceso creativo y siempre es un regalo poder colaborar con ellos.

P.:Sobre la polémica con Rauw Alejando y Camilo... ¿Sabían que los citabas en Dharma?

R.: Qué va, qué va, no lo sabían. Tampoco lo sabían cuando salió ese vídeo. Es parte de mi forma de ser, mis chistes son así, un poco pesados. Les he pedido perdón porque, a veces, se me va la olla y la lío, pienso que algo es divertido y no analizo las consecuencias que podría provocar. Siempre creo que todo saldrá bien y, bueno, al final así fue.

Les cito porque opino que sus relaciones son un referente para la juventud, porque están enamorados de una manera especial y bonita y expresan su amor en público, sin esos miedos de los que hablo. Lo que intentaba mostrar era: "Mira, te voy a presentar a una persona que está todavía más enamorada que Camilo o Rauw". "TBT" es una canción que habla sobre eso. Siento que es un single que va a llegar a mucha gente, una canción que conectará con los sentimientos de los fans y que les tocará el corazón.

P.:En este nuevo disco mezclas cumbia, reggaetón, pop... ¿Hay algún género que se te resista?

R.: ¡Por supuesto! Mira, hace poco fui a un concierto de Molotov, que es una banda mexicana 'brutal' de rock. Es alternativa, hacen música protesta de una forma muy especial que a mí me gusta mucho y lo intenté. Admiro a los músicos que se expresan de modo tan revolucionario, siendo contestatarios y desafiando a la industria. Pero yo todavía no estoy en ese punto y, de momento, no es un género que me quede bien ni que se vea natural.

No quiero hacer música que no sea real, que no me haga sentir cómodo a mí y que no conecte con mis fans. Creo que lo más importante es que, como artista, te sientas cómodo con lo que estás haciendo para que sea verosímil. Si la gente no siente lo que haces como 'real', no pensarán que estoy haciendo es genuino y tampoco conectarán con lo que intento expresar. Me gusta probarlo igual, pero si no me gusta como me queda, no lo saco. Es fundamental forzarse a experimentar con nuevos géneros para intentar llegar a la gente de maneras distintas, pero hay veces que sale bien y otras que no.

Esa cumbia que aparece en el disco, "Amor pasajero", llegó de forma natural y me parece una de las mejores canciones de Dharma. No parece que esté queriendo imitar a alguien, sino que me siento cómodo en ese estilo. La rumba flamenca mezclada con el vallenato me transmite muchas cosas. En general, me gusta entrar al estudio creyendo que voy a hacer la mejor canción de mi vida. Después, que pase lo que tenga que pasar.

P.:En torno a las elecciones en Colombia, ¿qué opinas de la situación política y social en tu país?

R.: Hace poco, subí un vídeo a Instagram, animando a la gente a votar. La situación política en Colombia siempre me ha preocupado, pero en esta ocasión me parece importante recordar algunas cosas. Por ejemplo, me parece valioso que los colombianos salgamos a votar, que no se vote en blanco. Me gusta decir que cada uno sueña con una Colombia diferente y tu modelo de país puede ser distinto al mío, pero ambos tenemos una opinión. Considero que cuando no votas, estás dejando que el resto tome esa decisión por ti.