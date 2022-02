El amor según Sebastián Yatra: su plan para este San Valentín

En pleno centro de Madrid, el programa Corazón se ha dado cita con Sebastián Yatra para hablar de su nuevo trabajo, Dharma, un álbum musical donde mezcla el sonido urbano con el reguetón y el pop. Comenzó a prepararlo hace ya un año, cuando Filomena cubrió de nieve toda la capital: "No os preocupéis, Yatra piensa calentar nuestros motores rápido a ritmo de su disco. Una mezcla de estilos musicales, con colaboraciones españolas como Aitana, Rosario o la actriz Itziar Castro, que le ayuda a superar una ruptura en “melancólicos anónimos", dijo entonces. Y lo ha cumplido.

Después de haber tenido distintas relaciones con celebs como Ester Expósito o Tini Stoessel , nos ha confesado que "todavía no ha llegado la persona adecuada", para él. Quiere vivir el momento y centrarse en su trabajo: "Nunca he celebrado San Valentín. Mi plan es preparar un concierto", dice.

Sebastián Yatra se enfrenta al test del amor

¿Con qué famosos se atrevería a tener una cita Sebastián Yatra? Rosalía, Sofía Vergara, C. Tangana, Penélope Cruz, Jeff Bezos, Ricky Martín… Kim Kardashian - ¿Sabes quién me encantaba de chiquito? Y la ví el otro día en una fiesta, pero no la saludé y cuando fui a saludarla no estaba... Kate Beckinsale". Si quieres verlo al completo, ¡dale al play al vídeo de arriba!