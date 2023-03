Els Mossos d'Esquadra investiguen quatre casos d'agressió sexual al centre comercial Màgic de Badalona. Segons ha pogut saber TVE, tots aquests casos haurien tingut lloc fins a finals del mes de febrer passat.

Les mares de víctimes de violència sexual se senten abandonades per les institucions

Els Mossos investiguen si el cas anterior t é relació amb el cas de la nena d'11 anys que va denunciar uns fets posteriors, similars als del passat desembre. Segons el relat de la víctima, els fets van succeir a principis de novembre quan un grup de sis menors la van coaccionar amb un ganivet i la van fer entrar als lavabos d'homes. Allà presumptament la van agredir . La menor es va dirigir a un vigilant de seguretat per explicar-li els fets, però segons la seva declaració, no la va fer cas i va marxar.

Un noi de 17 anys, tercera víctima

El tercer cas es tractaria d'un menor adolescent de 17 que l'any 2021 va quedar a través d'una aplicació de cites amb un home major d'edat al centre comercial Màgic. Aquest home el va portar als lavabos per fer-se petons, i en aquell moment el va obligar a abaixar-se els pantalons i va realitzar pràctiques sexuals amb ell sense el seu consentiment.

En acabar, va sortir corrents per por a patir una agressió i no va dir res a ningú. Ara per ara, els fets estan denunciats i està el procés judicial obert.