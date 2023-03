Els Mossos confirmen que investiguen quatre agressions sexuals al Màgic de Badalona, tal com va avançar l'Informatiu. Un col·lectiu de mares de víctimes denuncia davant el centre comercial l'abandonament que pateixen, diuen, per part de les diferents institucions.

Aquest col·lectiu de mares assegura que en molts casos les víctimes no denuncien per falta d'acompanyament i per por que no les creguin. El departament d'Interior diu que té com a objectiu sumar més agents a les unitats especialitzades