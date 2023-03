Ser dona, soltera i sense fills a partir de certa edat sembla que no està ben vist encara. A partir dels 30 anys moltes joves ja comencen a sentir una certa pressió social per establir-se en parella i formar una família. Si no ho fan, s'exposen als típics comentaris de "se't passarà l'arròs" o "et quedaràs sola vivint amb 10 gats". I malgrat tot, cada cop hi ha més dones que escullen estar soles.

Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) més de sis milions d’espanyoles viuen sense una relació sentimental. I és que, per a les dones, estar casada i tenir fills ha deixat de ser l’únic objectiu de la seva vida, com passava abans. Les dones han guanyat en poder adquisitiu i autonomia, són menys conformistes i estan menys disposades a sacrificar-se per una parella.

Bé, per a tots aquells que pensen que per ser feliç es necessita una parella i una vida “convencional”, els sobtaria escoltar el que afirma el psicòleg britànic Paul Dolan. El catedràtic de la London School of Economics confirma que les dones solteres i sense fills són el grup social més feliç entre la població i també el que té una esperança de vida més alta.

Les dones solteres dormen millor i tenen menys estrès Segons els estudis del psicòleg Paul Dolan, les dones descansen millor quan ho fan soles i això es tradueix en millor salut. A més, aquelles les dones emparellades viuen menys perquè, en paraules del mateix professor, “han d’aguantar els seus marits i moren abans que si mai es cassessin”. Anna Mestres a 'SexBand' L'Anna Mestres té 39 anys i ha decidit no tenir parella. Explica a 'SexBand' que "cada persona que passa per la teva vida, et treu una miqueta d'energia". Amb 14 anys va tenir el seu primer xicot, però quan es va adonar que se sentia atreta per altres persones va decidir acabar amb la relació. “Em vaig separar per no fallar-me a mi mateixa“ Tenint en compte que la societat ha evolucionat, moltes persones prefereixen viure soles i tenir relacions esporàdiques. Vivim en un món hiperconnectat i conèixer gent és relativament fàcil. Per això molts opten per viure el present i desfer-se d'etiquetes i lligadures. Quan l'Anna es va separar algunes persones li van arribar a dir, fins i tot, que estava malalta. Tot això, per no seguir les normes socialment establertes. Ara es troba tranquil·la. Creu que està en el millor moment de la seva vida i anima a la gent que no se separa, pels nens o per por, que s'escoltin a si mateixos, "fora la por" conclou.