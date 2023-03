Jonathan Majors ha sido arrestado el sábado 25 de marzo en Nueva York. Según la policía de la ciudad, se le acusa con cargos de estrangulación, agresión y acoso. El actor, que recientemente ha estrenado Ant-Man y la Avispa: Quantumania y Creed III, está presuntamente implicado con una agresión a una mujer, que medios estadounidenses señalan como su novia. La policía respondió a una llamada dentro de un apartamento en el barrio de Manhattan de Chelse que manifestaba haber sido agredida. Al llegar, la policía atendió a la víctima y detuvo al intérprete de 33 años sin incidentes. El representante de Majors ha negado cualquier irregularidad por parte del actor: "No ha hecho nada malo", dice.

Jonathan Majors, detenido y puesto en libertad

La víctima sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital del área en condición estable y con lesiones visibles como una laceración detrás de una oreja, enrojecimiento y marcas en la cara. Por la noche, Jonathan Majors ya no estaba bajo la custodio de la policía y fue puesto en libertad, según confirmó el portavoz de la policía de Nueva York a The Associated Press. Pero la noticia ya había saltado a los medios de comunicación, aunque el representante de Majors lo ha negado todo: "Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto", dice en un correo electrónico.

Según el portal estadounidense TMZ, la presunta víctima es la novia de Majors y, según ella, tuvieron una discusión mientras regresaban a casa en taxi desde un bar en Brooklyn. Según el testimonio de esta mujer, vio a otra mujer enviando mensajes de texto al actor y ella se enfrentó a él. Además, la mujer asegura que la agarró por el cuello con sus manos y la abofeteó.

Jonathan Majors es una de las estrellas que más rápidamente a ascendido en la industria de Hollywood. Después de abrirse paso en The Last Black Man in San Francisco (2019), ha protagonizado la última película de Marvel sobre Ant-Man y la película Creed III, de Michael B. Jordan.