Cómo influye el tiempo en la salud física y mental

¿Los días lluviosos influyen en tu estado de ánimo? ¿Sientes dolores articulares cuando el ambiente está más húmedo? ¿El calor te vuelve más agresivo? Es normal, entre un 30 y un 60% de la población es meteorosensible, es decir, que experimentan cambios en su salud física o mental cuando se producen cambios meteorológicos. Mar Gómez, física y meteoróloga, recoge en su el libro Meteorosensibles todo lo relacionado con esta sensibilidad.

¿A qué porcentaje de la población perjudica?

Mar Gómez afirma que entre un 30 y un 60% de los individuos se ven afectados por los cambios en el tiempo meteorológico (dolores en articulaciones con la bajada de la presión, cefaleas con los vientos, entre otras). Sin embargo, existen colectivos que se ven más perjudicados ante esta sensibilidad: “las mujeres por un factor hormonal y sobre todo los grupos de edad avanzada”, confirma la física y meteoróloga. No obstante, no hay que alarmarse ya que ser meteorosensible no es una enfermedad. “Es una sensibilidad que experimentamos ante los cambios de tiempo y que se manifiesta con un agravamiento de nuestras patologías ya existentes”, destaca la experta.