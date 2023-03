Ada Colau s'enfronta aquest 28 de maig a l'històric repte d'assolir un tercer mandat a Barcelona. Un fet que només ha protagonitzat Joan Clos (PSC) durant 9 anys i Pasqual Maragall (PSC) durant 14 anys. Una cursa electoral que es dibuixa bastant renyida, ja que les enquestes electorals anticipen un empat tècnic de fins a quatre candidats: BComú, ERC, PSC i Junts.

Precisament, la irrupció de Xavier Trias com a candidat a l'alcaldia de la capital catalana ha suposat un terratrèmol que ha canviat les regles del joc. Una candidatura sota la cobertura de Junts, però on l'exalcalde vol marcar un perfil propi. De fet, Trias amagarà les sigles del partit.

El perfil independentista que va marcar els anteriors comicis ara queda en segon pla i ara el que pot fer decantar els resultats de les eleccions municipals a Barcelona passa per temes més de carrer com la seguretat a la ciutat, l'emergència d'habitatge o la neteja. Algunes actuacions del consistori, com la Superilla de l'Eixample o les obres de la Diagonal per connectar el tramvia, també marcaran la campanya electoral d'alguns candidats.

Candidats a les eleccions municipals de Barcelona

Repassem els protagonistes de la cursa electoral a la capital catalana aquest 28 de maig de 2023:

Barcelona en Comú - Ada Colau

Nascuda a Barcelona l’any 1974, Colau és la primera dona alcaldessa de Barcelona. Ha estat la creadora i portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, després va saltar a la política. Va guanyar els comicis del 2015 per BComú i va repetir l'èxit en les eleccions del 2019. Així, fa vuit anys que està al capdavant del consistori.

Les bases del partit van decidir que es tornés a presentar com a alcaldable de la formació per tercera vegada. Aquesta cursa electoral, però, està marcada per la seva investigació judicial arran una querella d'un fons d'inversió sancionat pel consistori per intentar desnonar el Bloc Llavors. No és el primer cop que rep aquestes acusacions. A més, ha estat durament criticada pel seu model de ciutat.

Esquerra Republicana de Catalunya - Ernest Maragall

Va néixer a Barcelona l’any 1943 i des del 2018 milita a ERC. Ha estat regidor de l'Ajuntament de Barcelona pel PSC (entre el 1995 i 2003, i des del 2019), diputat del Parlament de Catalunya en diverses ocasions i conseller d'Educació (entre 2006 i 2019) i d'Acció Exterior (2018). És l’actual president del grup municipal d’ERC a Barcelona.

Justament aquest passat mes de gener va anunciar que deixava el seu escó al Parlament per centrar-se exclusivament en la capital catalana. El republicà es va comprometre en la seva primera compareixença com a alcaldable a “retornar l’orgull” a la ciutat de Barcelona després dels “errors” dels governs dels últims anys.

Junts per Catalunya - X avier Trias

Xavier Trias va néixer a la capital catalana el 1946 i ja ha estat alcalde de la ciutat per Convergència i Unió entre 2011 i 2015. Ha estat regidor, diputat al Congrés dels Diputats i conseller de la Generalitat. Després que Elsa Artadi abandonés la política, Trias ha ocupat el seu lloc com a alcaldable sota la marca de Junts. Una decisió que ha generat polèmica després que al Cafè d'idees de La 2 descartés presentar-se a les primàries de Junts. Això sí, el polític insisteix que, tot i que es presenta als comicis municipals de Barcelona pel partit de Puigdemont, vol marcar un perfil propi: "La gent sap que soc de Junts, però jo em presento com a Trias".

Partit dels Socialistes de Catalunya - J aume Collboni

Jaume Collboni, nascut el 1969, milita en el PSC des del 1994. Ha estat diputat al Parlament i regidor del consistori des del 2014, quan es va presentar per primera vegada a les eleccions i, des de llavors, és el líder dels socialistes a la ciutat. Ha format part de l'equip de govern en coalició amb BComú com a tinent d'alcalde, però en gener va anunciar que deixava el govern per dedicar-se de ple a la cursa electoral.

Una decisió que va capgirar les confiances entre socis, ja que Colau va titllar la seva sortida com un "gest irresponsable". El socialista aspira tornar-se a presentar als comicis municipals conjuntament amb Units per Avançar, amb Albert Batlle com a màxim representant.

Valents - Eva Parera

Nascuda a Barcelona l’any 1973, ha format part de diversos partits polítics, com Unió Democràtica de Catalunya i Units per Avançar. És la successora de Manuel Valls, qui liderava el partit quan estava sota la marca de Barcelona pel Canvi. Va entrar al consistori en coalició amb Cs, però el pacte es va trencar quan el partit de Parera va donar suport a Ada Colau perquè fos alcaldessa. És l’actual regidora de Sarrià-Sant Gervasi.

En una entrevista al Cafè d'Idees, l'alcaldable ha dit que no descarta un acord amb el PP o Ciutadans a Barcelona per anar junts a les eleccions municipals.

Partit Popular - Daniel Sirera

Nascut a Badalona l’any 1967, Sirera s'ha establert com el substitut de Josep Bou com a candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona després que aquest deixés definitivament l’acte de regidor en el ple del 31 de març per centrar-se “exclusivament” en les seves tasques “professionals”. Sirera ha treballat al costat del president del PP a València, Carlos Mazón.

Ciutadans - Anna Grau

Grau va néixer el 1967 a Girona i des de llavors ha estat coneguda per la seva tasca periodística. Des de 2019, milita al partit amb què es presenta a l'alcaldia de Barcelona, Ciutadans. Va guanyar les primàries que es van celebrar després de l'esclat de la crisi interna al partit que va acabar amb la dimissió de Luz Guilarte. Grau té una clara posició contrària a l'actual alcaldessa, ja que ja ha afirmat que "vol fer fora a Colau" i que els seus projectes "són excloents".

CUP - Basha Cangue

Basha Cangue va néixer a Barcelona l’any 1984, sent la candidata més jove dels candidats a les eleccions de Barcelona. És diputada al Parlament de Catalunya i es defineix com activista antiracista i feminista. Ha estat regidora a Moià, municipi en el qual va ser cap de llista pels comicis municipals del 2019, però va deixar el lloc quan es va presentar a les eleccions catalanes.

Barcelona ets tu - Daniel Vosseler

El candidat per Barcelona ets tu va néixer a la capital catalana l’any 1973. Aquesta plataforma es va crear el 2018 com una formació cívica i social, amb l'objectiu de canviar el funcionament del consistori. El 2019, Vosseler es va voler presentar a les eleccions municipals, però no va assolir les signatures requerides. Ara, es presenta a les eleccions per "fer fora Colau".

Vox - Gonzalo de Oro-Pulido

Ha nascut a Barcelona i milita a la formació des del 2018. Des de fa dos anys, coordina el partit a Barcelona i és soci d'una consultoria de gestió patrimonial. El seu objectiu en les eleccions és fer entrar el partit a l'Ajuntament de Barcelona, ja que no té representació actualment.