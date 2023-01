Jaume Collboni insisteix que el traspàs després de la seva renúncia als càrrecs municipals s'ha de fer en els termes que estan acordats: "Els pactes s'han de complir", ha dit en resposta a Ada Colau, insistint en que els socialistes segueixen a Govern. I és que l'alcaldessa de Barcelona ha dit que Laia Bonet assumirà les funcions que tenia el fins ara primer tinent d'alcalde, però que no es remodelarà tot el cartipàs municipal, en declaracions a SER Catalunya.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ha recordat que el pacte entre Barcelona en Comú i el PSC incloïa la primera tinença d'alcaldia per als socialistes. Per això, ha reivindicat que els pactes "s'han de complir de l'A a la Z" i ha avisat: "Arribarem fins al final si es compleixen els termes de l'acord", ha dit sobre la seva continuïtat a l'executiu municipal.

El socialista ha esperat poder tenir una conversa "assossegada" amb Colau per garantir un traspàs "tranquil". "Demanaria sentit comú i complir els acords si no volem que es compliquin les coses més", ha dit.

Collboni defensa que ha fet un "acte de coherència" renunciant a càrrecs públics per dedicar-se plenament a la campanya. Considera que seria "ridícul" sortir del govern per fer-li oposició. "No he canviat d'opinió", ha dit en referència a declaracions prèvies on criticava deixar l'Ajuntament per fer campanya.

L'alcaldable del PSC a l'Ajuntament de Barcelona assegura que no li caldria renunciar al càrrec per preparar la campanya si fos alcalde. I ha insistit que ara el seu objectiu és explicar les seves propostes per als pròxims quatre anys, millorant aquelles coses que creu que no han acabat de funcionar.

El president socialista de la ciutat justifica que comuniqués a Colau per WhatsApp la seva decisió: "Si la trucada no es contesta, s'envia un missatge". "M'estimaria no convertir això en una escena que no té cap sentit i la ciutadania no mereix", ha dit, insistint que han "intercanviat missatges" a l'espera de la "conversa assossegada" entre socis de la coalició.