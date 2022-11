Anna Grau: "Dalmases és un cap de turc intern"

La diputada de Ciutadans al Parlament, Anna Grau, considera que Francesc de Dalmases és un "cap de turc intern" i que Junts per Catalunya l'està deixant caure. Grau considera que "hi ha un immens malestar" dins del partit que lidera Jordi Turull, després de la sortida de Junts del Govern: "Hi ha molta gent a Junts molt descontenta amb nou escenari i culpen directament a la presidenta del partit, Laura Borras, i el seu entorn".

“��️ "El que és un xulo, no ho és només de 9h a 17h a la feina". ☕ @annagrauarias creu que el cas de Dalmases té a veure amb raons de tarannà personal i no ideològiques | @CiutadansCs �� https://t.co/MrTxQlnBeM @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/99ZeeGsOXo “

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4 , Grau creu que el cas de Dalmases té a veure amb raons de tarannà personal i no ideològiques: " El qui és un xulo , no ho és només de 9 a 5, no ho és només a la feina ". Grau diu que Dalmases pertany a una " casta de polítics" que es creuen que el carrer, el Parlament o els mitjans de comunicació són seus .

Parlar amb Puigdemont és com parlar amb ETA? "Si ho fas d'amagat, sí"

La diputada de Ciutadans afirma que Carles Puigdemont ha fet públiques les ofertes del PSOE "per fer mal i rebentar-ho" perquè no el deixin enrere: "Pot tenir por que es faci una reforma que no el beneficiï a ell, sinó a la Marta Rovira". Grau compara les converses de Carod-Rovira amb ETA amb les suposades propostes per part del PSOE "d'un bon tracte": "Parlar amb l'expresident és com parlar amb ETA si es fa d'amagat". Anna Grau afegeix que a Carles Puigdemont no li importa Catalunya ni ajudar als seus companys de viatge, "només va per a ell".

Anna Grau afirma que ningú se'n va alegrar de l'entrada a presó dels líders independentistes "sempre hi ha gent dolenta" i que entendria la reforma del delicte de sedició si no hi intervé violència, però rebutja que es vulgui fer "a mida".