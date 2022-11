Anna Grau: "Dalmases és un cap de turc intern"

Anna Grau creu que Junts per Catalunya "deixarà caure" a Francesc de Dalmases com a "cap de turc" perquè hi ha un "immens malestar" amb el nou escenari: "Culpen directament a la Laura Borràs", ha assegurat amb relació a la sortida del Govern. La diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya, veu escenificació en la Comissió de l'Estatut dels Diputats pel cas de Dalmases, i creu que no serà lògic que hagués d'entregar l'acta: "És pitjor tenir enemics dins de la família que fora", insisteix. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que el cas té a veure amb raons de tarannà personal i no ideològiques. Assegura que no ens trobem exactament en una negociació pressupostària, que Salvador Illa vol fer un tripartit de facto encobert, mentre Pere Aragonès està disposat a tirar endavant els comptes en solitari. "Està demostrant una gran resiliència. Els pot aprovar d'una manera poliamorosa", detalla. Diu que Carles Puigdemont ha fet públiques les ofertes del PSOE perquè no el deixin enrere, ja que "pot tenir por que es faci una reforma que no el beneficiï, sinó a la Marta Rovira". Creu que parlar amb l'expresident és com parlar amb ETA si es fa d'amagat, com ha fet el Partit Socialista. Diu que encara no tenen candidat per l'alcaldia de Barcelona i que ella està a disposició del partit. I detalla que Luz Guilarte va marxar perquè una persona del grup municipal podia donar "un cop d'estat intern": "Ha estat una desgràcia".