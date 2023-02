Després de mesos d'estires i arronses judicials entre l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el fons d'inversió Vauras, finalment la cap del govern municipal declararà davant el jutge el 13 de març. Està investigada per presumpta prevaricació, malversació i coaccions a la institució financera perquè evités desnonar famílies vulnerables oferint lloguer social. Entre ells hi és el Bloc Llavors, al Poble-sec.

Colau ho ha anunciat aquest dimarts en una roda de premsa, explicant que l'Audiència de Barcelona l'ha citat a declarar després de reobrir la causa l'abril del 2022. En aquell moment, l'alcaldessa va passar a ser investigada després que la causa fos desestimada pel jutge per falta d'indicis. També estan citats a declarar la regidora d'Habitatge, Lucia Martín, el de Drets de Ciutadania, Marc Serra, i una funcionària municipal.

El jutge investiga la querella de Vauras Investiments, en què s'acusa Colau i als altres tres denunciats de pressionar-los per a forçar-los a destinar immobles de la seva propietat a lloguer social, sota l'"amenaça" de no concedir-li llicències d'obres. Una acusació que la líder de Barcelona en Comú nega, i al·lega que ella no intervé en la tramitació dels expedients de les subvencions .

Altres denúncies

La de Vauras és una de la desena de querelles que han rebut regidors de l'alcaldessa per part de grans empreses i fons d'inversió. Una d'elles, la denúncia per part d'Advocats Catalans per la Constitució que acusa Colau i altres responsables municipals de concedir 3,4 milions d'euros en subvencions presumptament irregulars a entitats afins en què van col·laborar abans de saltar a la política, com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, de què Colau va ser la fundadora i portaveu.