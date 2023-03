Arcángel: "No existe debate sobre la libertad expresiva"

“Es difícil no sentirse hereje”, ha señalado el cantaor Arcángel en Las tardes de RNE sobre cómo está la vida en los tiempos que vivimos en 2023. “En esta polarización y crispación que vivimos” y “sobre todo cuando se opina de temas comprometidos y espinosos. Uno casi llega hasta incluso esconder o omitir su opinión para no ser señalado o no ser estigmatizado”. Y Hereje es como ha llamado al disco que publica este viernes 24 de marzo.

Aunque el cantaor dice que él es con “la pierna echa para alante” y no le importa decir lo que piensa. Lamenta cómo se escenifica en redes sociales: “Gente que en la red social dice una cosa, luego cuando te la encuentras de frente dice otra y en una mesa dice lo contrario”. Lo define como “una situación injusta” y añade que “parece mentira que en esta sociedad tan avanzada, aparentemente, y tan madura no puedas expresarte libremente muchas veces y en el mundo de la cultura pasa mucho”.

En este trabajo discográfico ha invitado a músicos provenientes de otras músicas como Vanesa Martín, Leiva, Vetusta Morla o Andrés Calamaro que han compuesto para él, también a otros que colaboran en los temas como el guitarrista Carlos Raya, Alex Costa de Fuel Fandango o Tanxugueiras. Se siente “muy orgulloso y muy contento con la respuesta que obtuve” y “todos han tenido una predisposición absoluta desde el primer instante”. Ha explicado que la única premisa que tuvieron fue la de “tener libertad creadora total”.

Un límite no escrito “Yo creo que límite artístico no hay y expresivo, menos”, así de rotundo se ha mostrado el onubense. “Pero si hay un límite no escrito, pero no es un límite que para mí suponga cercenar el derecho de nadie”. Cree que las etiquetas tienen que ser “un límite no limitante, sino simplemente es una aclaración de la situación y es llamar a las cosas por su nombre”, también ha explicado que no le gustan “cuando estigmatizan, pero cuando aclaran, sí”.

Hacer lo que quiera El debate sobre las etiquetas cree que está “extinto”: “No existe debate sobre la libertad expresiva o artística. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que quiera. La innovación es necesaria para la evolución y para perpetuar la supervivencia”.

Salud envidiable “Fenomenal”, así ha explicado Arcángel que se encuentra el flamenco en 2023. Lo ve con “una salud sinceramente envidiable y para nada tengo ningún miedo no solo de que desaparezca, sino de que se venga a menos. El flamenco está consiguiendo cotas que en otras épocas no tenían”.