Álvaro Muñoz Escassi ha sido uno de los grandes apoyos de Lara Dibildos tras la muerte de su madre, Laura Valenzuela. El jinete, que asistió al funeral acompañado por su actual pareja, María José Suárez, estuvo muy pendiente de su ex, consolándola y siendo su hombro en el que llorar. A pesar de su ruptura sentimental, ambos mantienen una muy buena relación. Siempre estarán unidos por el hijo que tienen en común, pero han demostrado que su amistad va mucho más allá y está alejada de compromisos. Lara Dibildos no era la única persona que lloraba la pérdida de la famosa presentadora. Álvaro Muñoz Escassi se mostraba también muy afectado ante las preguntas de los medios de comunicación. El jinete explica ahora el porqué de su silencio y cómo se encuentra a través de su última publicación en redes sociales.

El texto empieza con un mensaje de agradecimiento por todas las muestras de cariño y con un perdón para la prensa "por no sentirme en condiciones de atenderos más", escribe. El jinete le dedica a la madre de su hijo unas emotivas palabras en las que deja clara su admiración: "Solo quiero deciros que hay una persona muy importante para mí y que os aseguro que nadie es consciente del tiempo y dedicación que lleva manteniendo la enfermedad de su madre en absoluto silencio, para que sobre todo, todas las personas que querían, admiraban y respetaban a Laura, se quedaran con ese recuerdo de quien ha sido Laura Valenzuela", confiesa.

"Es admirable siendo hija única que llevara esta situación sola, que hasta yo me enfadaba con ella cuando Alvarito (el hijo que tienen en común) me contaba cosas y ella para nada me hizo partícipe", aclara. Álvaro Muñoz Escassi no solo mantiene una estrecha relación de amistad con su expareja Lara Dibildos, también lo hacía con su exsuegra. "Solo quiero decir que Laura se va en paz, se va feliz y se fue dejando a una de las mejores personas del mundo. Como yo le solía decir, suegra tranquila que está todo bien", concluye.

Laura Valenzuela era uno de los rostros más populares de la televisión. Falleció a sus 92 años, tras una trayectoria brillante. Comenzó su trayectoria en Televisión Española al mismo tiempo que esta despegaba: en 1956. De hecho, fue la primera mujer que pudieron ver los españoles en la pequeña pantalla. No te pierdas la colección que hemos preparado en RTVE Play en homenaje a la actriz y presentadora.