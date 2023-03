'Matria' ha estat un dels films més destacats de la 26a edició del Festival de Màlaga on Maria Vázquez s'ha endut la Biznaga d'Or a la millor actriu protagonista per la seva interpretació en el paper de Ramona. El film s'estrenarà aquest divendres als cinemes.

El seu director, Álvaro Gago, no ha pogut contenir la seva emoció a 'Punts de vista' en recordar la bona rebuda que va tenir la pel·lícula al festival: "La poca veritat que queda en aquest món resideix en la perifèria o fora. Això implica que, potser, més cineastes estiguin mirant als voltants".

01.27 min 'Matria' llega con fuerza al Festival de Cine de Málaga

'Matria', una història de superació 'Matria' explica la història de Ramona, una dona de 40 anys que viu en un context laboral i personal difícil. "L'entorn actual és molt agressiu, opressiu i patriarcal amb les dones. Les limita moltíssim. Sembla que s'estableixen una sèrie de normes de les quals no es parla que no estan escrites a cap lloc, però que condicionen molt els objectius i les perspectives. Tenim Ramonas gallegues, catalanes, espanyoles i qualsevol país del món", ha reflexionat el director. El film està catalogat com a retrat social, una etiqueta que no acaba de convèncer a Álvaro Gago: "Crec que l'etiqueta 'social' no li fa un favor a un tipus de cinema que pot ser, fins a cert punt, una mica incòmode. Amb aquesta catalogació el condemna una mica a un racó. Al final, jo crec que tot el cinema hauria d'aspirar a ser social". Tot i això, sí que és sent identificat amb l'etiqueta 'retrat'. L'autor reconeix que li emocionen els rostres en totes les seves variacions: "Les imperfeccions dels rostres, les imperfeccions de les modulacions en els ulls, les boques... Tot això m'emociona molt i ho busco en filmar". 01.49 min 'Matria', estreno 24 de marzo

Un curtmetratge que va triomfar a Sundance La pel·lícula sorgeix d'un curtmetratge que Álvaro Gago va dirigir el 2017 protagonitzat per Francisca Iglesias, amb el que va obtenir el gran premi del jurat del Festival de Sundance. El director ha reconegut que la idea de fer un llargmetratge va sorgir mentre gravaven l'última escena del curt: "Vaig penar que, tot i que fos en la ficció, havia de desengranar aquesta realitat i donar-li l'oportunitat a Ramona de conquerir nous horitzons, de pensar que altres futurs són possibles i que altres alternatives de vida existeixen". En aquest cas, l'actriu protagonista ha estat María Vázquez. L'autor ha explicat a Tània Sarrias els motius que el van portar a canviar d'intèrpret: "A mesura que vaig anar avançant amb el guió, m'adonava que hi havia una primera part on es confiava molt en el fet físic a través de l'acció. Jo crec que es podia arribar a certes emocions per, en una segona part, posar l'emoció en el centre. Em semblava que era demanar-li massa a algú que no tenia aquesta formació". María Vázquez: "Lo del matriarcado gallego es un mito, las gallegas trabajamos dentro y fuera de casa" JESÚS JIMÉNEZ (Málaga)