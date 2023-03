Álvaro Gago, 'Mi capitán' i Junyi Sun

El director Álvaro Gago ha parlat d'un dels títols més destacats del Festival de Màlaga: 'Matria'. Un film que ha portat a María Vázquez a guanyar la Biznaga d'Or a millor actriu protagonista. S'estrenarà aquest divendres als cinemes.

L'escenari de 'Punts de vista' ha sonat al ritme del nou single de la banda 'Mi capitán': 'En mi cabeza'. El grup format per talents sortits de grups com Love of Lesbian, Standstill o Egon Soda ha presentat el disc 'Como ladrones sorprendidos'.

El ballarí Junyi Sun ha interpretat un fragment de l'espectacle 'Lóng'. Un show que es podrà veure aquest dissabte al festival Dansa Metropolitanta que se celebra fins al 26 de març.

A més, seccions de sèries i punts perduts amb Paula Hergar i Dolo Beltran.