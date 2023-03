Lucía Moon ha llegado al tercer programa de Cover Night siendo una completa experta en los retos. La semana pasada se batió en el duelo final del programa frente a Marina Melgar, la que se había convertido en su mejor compañera de aventuras dentro del talent. Las dos han forjado una bonita amistad que, según hemos podido confirmar en sus perfiles de redes sociales, continúa más allá de Cover Night. Tras una votación muy ajustada, el público decidió darle una segunda oportunidad a Lucía, que logró mantener su cabina una semana más. Sin embargo, esta semana, Virginia se ha impuesto en un reto de gran nivel.

Con un 18,8% de los votos para Virginia y un 10,7% de los votos para Lucía, el público ha sentenciado que una de las dos debía abandonar Cover Night al finalizar el programa. Mientras que Virginia ha vuelto a brillar sobre el escenario con su versión de “Halo”, Lucía ha interpretado “Killing me softly with his song” de The Fugees. Antes de comenzar su actuación, Lucía ha explicado que estaba algo tocada de la voz y que guardaba la esperanza de librarse de cantar en el duelo final. Las cartas no han jugado a su favor, pero ella no se ha dado por vencida y antes de cantar, ha recalcado que estaba aquí para darlo todo. Lamentablemente, no ha sido suficiente para el jurado de Cover Night, que se ha decantado por la voz cálida y limpia de Virginia Alves. De esta forma, la cabina de Lucía Moon ha quedado vacía a la espera de que la semana próxima, un nuevo concursante consiga la llave que la abra.

04.52 min Lucía Moon se despide de Cover Night

Ruth Lorenzo augura un gran futuro musical para Lucía

“La decisión es un imposible”, ha señalado Miguel Bosé. “Yo adoro a las personas valientes, porque esta es una profesión en la que no se permite que tengamos un día mal y tú a pesar de lo malita que estás no te has ido ni una nota”, ha añadido Mónica. “Subirte a este escenario tan joven, sin voz… enhorabuena, de verdad”, ha concluido Chanel.

No han sido los únicos en dedicar unas palabras a Lucía. Ruth ha subrayado la valentía que ha tenido Lucía a la hora de cantar a pesar de no tener la voz en perfectas condiciones. “Es fácil brillar cuando todo te va a favor, pero cuando todo te va en contra, solo en la adversidad se muestra quién eres de verdad”, ha añadido. El mensaje que ha compartido con los jueces de Cover Night era claro: “Vuelve”. ¡Ojalá te volvamos a ver pronto, Lucía! ¡Gracias por compartir con nosotros tu pasión por la música!