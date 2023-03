José Luis Jaén es de esos músicos que vive por y para el arte. Su carrera no ha estado exenta de obstáculos, pero ahora él lo tiene claro: quiere dedicarse única y exclusivamente a la música. De hecho, se recuerda desde joven subido a un escenario. Recientemente ha viajado con su música por medio mundo: África, Arabia y Asia son algunos de los lugares que ha visitado. Pero ahora era el momento de quedarse en su tierra y cantar sobre otro escenario: el de Cover Night. Había depositado tanta esperanza e ilusión en su actuación que José Luis se había propuesto un reto: si conseguía una cabina, dejaría de fumar. “Es de los vicios más estúpidos que tenemos”, ha señalado en una breve entrevista con Abraham Mateo.

02.47 min Abraham Mateo y José Luis Jaén improvisan un tema a guitarra

José Luis ha salido al escenario tranquilo, con el objetivo de disfrutar de su actuación. Durante buena parte de la actuación, hemos visto cómo José Luis ha cerrado los ojos. Y es que esta es su manera de sentir la música y de poner toda su alma al servicio de ella. El concursante ha interpretado “Puro teatro”, un tema originalmente interpretado por La Lupe que ha sido versionado en repetidas ocasiones. Sin embargo, ninguna como la suya, que ha combinado la parte de canto con la recitación.

Las caras de Mónica Naranjo y de Miguel Bosé eran de alucinación. José Luis ha conectado con ellos desde el principio de su canción y les ha transmitido el mensaje del tema de tal forma que en el rostro de Mónica se reflejaba el sufrimiento causado por la decepción que narra la canción. “Cantar es exactamente lo que tú haces; se puede hacer con más o menos voz, pero se tiene que hacer siempre con verdad, sentimiento y queriendo conquistar a todos y cada uno de los que están en el público como si fueran el único espectador”, ha señalado Miguel Bosé. “Es oxígeno saber que hay gente como tú en la profesión”, ha añadido.

“Hacía tanto tiempo que no me enamoraba de alguien de la profesión…”, ha confesado Mónica Naranjo. “Lo único que te puedo decir es ‘gracias’ por el momento que me has hecho vivir y que haces que personas como yo y mis compañeros abracemos con más fuerza la música, porque al igual que el amor, es lo que mueve la vida”, ha concluido.

José Luis ha logrado cuatro votos verdes del jurado de Cover Night y se ha retado contra Chelo Pantoja, que parecía imbatible tras vencer la semana pasada a Emilio Florido. En esta ocasión, en cambio, ha tenido que ceder la llave de su cabina al gran José Luis, que promete regalarnos grandes covers impregnadas de su estilo tan particular. ¡Bienvenido a Cover Night, José Luis!