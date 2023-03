La historia de Ginés González es la de alguien con talento e ilusión a partes iguales. Siempre le ha apasionado la música, pero no había podido dedicarse profesionalmente a ella hasta hace unos años. El destino quiso que su carrera despegase de una forma muy particular: cuando compaginaba su pasión con su trabajo de repartidor, un día le tocó llevar comida a domicilio a Vanesa Martín. Aprovechó la ocasión para dejarle su disco en el buzón y, para su sorpresa, la malagueña le llamó para que fuera su telonero durante una de sus giras. A partir de este momento, decidió dedicarse exclusivamente a la música. No solo compone sus propios temas, sino que además está aprendiendo a producirlos.

Ginés ha aterrizado en Cover Night con una apuesta muy arriesgada: una versión de “La zarzamora” de Lola Flores. Los jueces lo comentaban antes de comenzar la actuación. “Qué brutalidad; eso sí que era una fuerza de la naturaleza”, ha señalado Mónica. Sin embargo, estos comentarios no han amedrentado a Ginés, que ha hecho completamente suyo el tema.

Un 10 en canto, pero necesita mejorar en vestuario

“Si tuviera que decidir si te doy un verde o un rojo tal y como te veo vestido, te daría un rojo…”, ha comenzado su valoración Mónica Naranjo. Por supuesto, Miguel también ha querido aportar un comentario estilístico a Ginés. “¿Quién es tu estilista? Despídelas”, ha repetido nuevamente a un concursante. En esta ocasión, a Miguel el look de Ginés le ha recordado a una butaca.

Sin embargo, más allá del “suficiente” en vestuario, los jueces han aplaudido la versión de “La zarzamora” que ha interpretado Ginés. Mientras que Mónica ha valorado la dificultad de versionar a “la faraona”, Miguel ha alabado el timbre de voz del malagueño y la habilidad con la que ha transformado la canción. “Si Cover Night fuera una persona, para mí serías tú con tu propuesta de hoy”, ha añadido Chanel, que ha alabado su presencia en el escenario y su calidad vocal. Juan Magán ha destacado que se haya atrevido a tomar nuestras raíces y llevarlas a la actualidad y, por ello, le ha otorgado el cuarto voto verde.

Con un pleno de votos verdes, Ginés se ha enfrentado al reto de Cover Night. El concursante escogido por el público para batirse en duelo ha sido Jesús Domingo, que ha vuelto a defender su cover de “Take on me”. Sin embargo, en esta ocasión, Miguel, Mónica y Juan se han decantado por Ginés, lo que ha inclinado la balanza hacia su lado y se ha traducido en una clara victoria a su favor. ¡Bienvenido a Cover Night, Ginés!