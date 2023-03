La 95a edició dels premis Oscar ha tornat a copar les portades dels diaris de tot el món. 'Todo a la vez en todas partes' i 'Sin novedad en el frente' han estat les grans guanyadores d'una gala molt centrada en el cinema que no ha deixat grans sorpreses.

L'experta cinematogràfica de 'Punts de vista', Desirée de Fez, ha destacat que ha estat una cerimònia més centrada en les pel·lícules que en la crítica social: "Feia molts anys que no sentia que la cerimònia dels Oscars era sobre cinema. Hem tornat a la sensació d'estar parlant de pel·lícules i de cinema deixant tota la resta una mica en un segon pla".

La crítica de cinema, tot i estar satisfeta amb el resultat dels premis, ha trobat a faltar que alguns llargmetratges obtinguessin algun tipus de reconeixement: "Moltes pel·lícules molt potents com 'Tar' o 'The Fabelmans' se n'han anat de buit o han estat poc premiades. (...) Sempre et queda aquella cosa que films importants que sents que transcendiran, segurament més que els premiats, se'n vagin sense premi".

Amb set estatuetes d'onze possibles, la pel·lícula dirigida per Dan Kwan i Daniel Scheinert , 'Todo a la vez en todas partes' , ha estat la gran triomfadora d'aquesta edició. "És un film de gènere fantàstic amb elements de ciència-ficció, protagonitzat per dues actrius de més de seixanta anys fent personatges d'acció", ha matisat Desirée de Fez .

Brendan Fraser, millor actor principal

L'experta en cinema ha destacat el premi a millor actor protagonista que ha obtingut Brendan Fraser pel seu paper a 'La Ballena': "Per diferents raons, els quatre actors guardonats han tingut una relació intermitent amb la indústria i és bonica la imatge de veure com aixequen el premi quatre persones que han passat èpoques on no els hi ha anat bé, han estat desapareguts del mapa i no han fet les pel·lícules que els hi hagués agradat".

Tot i això, Desirée de Fez no ha pogut amagar la seva preocupació per l'actor d'Indiana: "Vaig partir quasi físicament per Brendan Fraser. Em va fer la sensació que li anava la vida en el premi. Quan van enfocar els actors i hi havia aquest dubte de si seria ell o el protagonista d''Elvis', Austin Butler, vaig pensar que tant de bo premiessin a ell".