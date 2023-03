Muchos dicen que fue la primera "película seria" de Steven Spielberg, que por entonces ya había triunfado en el mundo del cine con grandes títulos, como Tiburón o ET, el extraterrestre. El color púrpura se estrenó en la gran pantalla en 1985, una historia que refleja la condición de la mujer afroamericana a principios del siglo XX. Protagonizado por Whoopi Goldberg, Danny Glover, Oprah Winfrey y Margaret Avery, fue un filme adelantado a su tiempo que le sirvió a Spielberg para dar un golpe sobre la mesa en la industria y cambiar de registro. ¿Qué sabes acerca de la película? Te contamos 7 curiosidades de la cinta.

1. Adaptación al cine El color púrpura es la adaptación al cine de la novela homónima de Alice Walker. En sus páginas, Walker narra la historia de Celie, una adolescente negra de catorce años que está embarazada de su propio padre, un hombre despótico y cruel. A partir de entonces su vida estará llena de dolor y humillaciones. Gracias a su obra, la escritora consiguió ganar el Premio Pulitzer en el año 1983. Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Lunes 13 de marzo RTVE.es

2. 11 nominaciones, 0 estatuillas El color púrpura consiguió estar nominada en 11 categorías distintas en los Premios Oscar, entre ellas la de mejor película o la de mejor actriz revelación para Whoopi Goldberg. Sin embargo, Steven Spielberg no estaba en la lista de candidatos. En cualquier caso y contra todo pronóstio, la cinta no se llevó ningún galardón, haciendo historia como la película más nominada que no ganó ninguna estatuilla, junto a la película Paso decisivo (1977).

3. El debut de Whoopi Goldberg Steven Spielberg quiso contar con Whoopi Goldberg para el papel protagonista de su película. El cineasta se fijó en ella cuando la actriz estaba actuando en una obra de Broadway dirigida por Mike Nichols. Spielberg decidió hacerle una audición y gracias a aquella casualidad, Goldberg consiguió el papel de Celie, que la convirtió en un rostro conocido en Hollywood. Para ello la actriz tuvo que interpretar una escena cómica en la que el extraterrestre E.T. era detenido por posesión de estupefacientes. En la prueba también estuvieron presentes el compositor Quincy Jones, productor de la cinta, y Michael Jackson. 03.55 min La secuencia de Natalia de Molina: 'El color púrpura'

4. La película que le cambió la vida a Oprah Winfrey Oprah Winfrey es ahora una de las presentadoras de televisión más famosas en todo el mundo. También es actriz, aunque sus participaciones en el cine están estrechamente relacionadas con la desigualdad de derechos civiles de las personas de raza afroamericana. En El color púrpura, su primera película, da vida a Sofía. Winfrey recuerda cómo se enteró de que tenía el papel: "Steven Spielberg me llamó por teléfono y me dijo: 'Me enteré de que está usted en una granja para gordos'. Y yo le dije: 'No, es un retiro de salud'. Spielberg me contestó: 'Me gustaría verla mañana en mis oficinas de Amblin'. Yo ni sabía qué era eso. Él respondió: 'Si baja un solo kilo, podría quedarse sin el papel'. Oprah asegura que El color púrpura le cambió la vida y le abrió muchas puertas. Estuvo nominada al Oscar a mejor actriz de reparto y, un año después del estreno de la película, abrió su propia productora.

5. Steven Spielberg no quería dirigir la película El cineasta no estaba seguro cuando le propusieron dirigir El color púrpura. Al principio rechazó la oferta, ya que no sentía que fuese el indicado para encabezar este proyecto con tanta carga social. Sus conocimientos de historia eran limitados y sentía que la cinta debía ser dirigida por un profesional con raíces afroamericanas. Fue el compositor Quincy Jones, uno de los productores de la película, el encargado de convencerle. Ante la negativa de Spielberg, Jones le planteó: "¿Acaso debías ser un alienígena para dirigir E.T. el extraterrestre en 1982?". 'Los Fabelman': cómo Steven Spielberg hizo realidad su sueño de ser director de cine JESÚS JIMÉNEZ

6. El discurso de Sofía, improvisado El director Steven Spielberg animó tanto a Whoopi Goldberg como a Oprah Winfrey a improvisar durante la el rodaje de la película. Eso fue lo que ocurrió en una de las escenas más emocionantes. El discurso de Sofia, personaje interpretado por Oprah Winfrey, durante la cena, fue una escena completamente improvisada. De ahí que el resultado fuera tan auténtico.