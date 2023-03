La psicóloga Patricia Ramírez, esta semana da unos consejos para dejar de caer mal a la gente. Patricia nos comenta que hay personas que en general caen peor que otras. Su mal carácter, negatividad, exigencia, brusquedad, antipatía, agresividad, falta de empatía, mala educación, inflexibilidad. Hasta la falta de higiene puede llevar a que rechacemos a este tipo de personas. Por regla general, la queja viene de quien sufre de cerca. Estas personas pueden darse en cualquier miembro de la familia, compañero de trabajo o algún amigo.

¿Qué puedo hacer para dejar de caerle mal a la gente?, Patricia nos da 6 consejos muy útiles para conseguirlo

Dejar de ser tú mismo tienes un coste altísimo para tu salud emocional. El sentimiento de pertenencia lo tienes que desarrollar con personas con las que compartas tu forma de ser. No puedes dejar de pensar, ser y sentir para caer bien.

1.- No confundas caer bien con dejar de ser tú mismo

3.- Sonríe y cuida tu comunicación no verbal

Hay personas que, cuando no expresan nada con la cara, da la sensación de que estén enfadadas o demasiado seria y cuesta acercarnos a esas personas. En cambio, una sonrisa abre los canales de comunicación y facilita el contacto con otras personas porque no se sabe por qué. Pero de entrada, las personas que sonríen no suelen caer bien.