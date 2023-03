“Por crear universos diferentes en cada interpretación que aborda y por su incansable búsqueda personal, arriesgada y valiente” estas son algunas de las frases que recalcó el jurado a la hora de fallar el Premio Nacional de Danza 2022, en la modalidad de interpretación, otorgado a la bailaora Ana Morales. También, el coreógrafo, Andrés Marín, fue premiado en la modalidad de creación. Esta es la primera vez que se otorga a dos artistas flamencos. “Cuando me enteré que la creación había sido para Andrés fue como un premio doble”, declara en A media mañana.

Sin embargo, era Miquel Iceta para comunicarle que había sido galardonada con el Premio Nacional de Danza 2022 . “Llego al mediodía, claro, me vi un montón de llamadas, pero también con WhatsApp de las dos oficinas con las que yo trabajo. Y claro, ahí ya me asusté”, afirma.

En palabras de Olga Baeza, periodista especializa en danza y directora del programa A Compás, Ana Morales destaca “por su espíritu libre . Gracias a esta libertad creativa de Ana encontró en el flamenco lenguaje con el que expresar eso que nos pasa por dentro y que marca nuestra personalidad , las vivencias que la han hecho ser la mujer que es y que ella convierte en movimiento. Lo suyo no es un flamenco al uso, porque ella tampoco es una bailaora al uso. En el baile de Ana Morales se respira autenticidad y esto, que parece fácil, no lo es tanto porque lo que consigue en escena es que esa energía que la mueve a ella mueva también a los demás".

La bailaora pasa por un gran momento profesional

“Estoy disfrutando, creo que no he disfrutado de mi trabajo. He sido muy controladora y he estado muy focalizada en que esto funcionara y ahora me siento más niña que antes. Empiezo a disfrutar de esto. Mis obras son un poco distintas a las de antes, porque están más liberadas, más disfrutadas y si para mí lo es, para el público también”, señala en los micrófonos de Radio Nacional.

En sus trabajos existen una búsqueda. “Encontré que en ellos podía reflexionar, intelectualizar y trabajar sobre el interés que tengo hacia la vida plasmada a través del flamenco”. Asimismo, afirma que le gusta que sus espectáculos sean conceptos reales y no una música pensada.

En su agenda se presentan unas cuantas citas importantes a las que Ana Morales tiene que hacer frente. Córdoba, Guadalajara, Madrid y Alemania son algunos de los lugares donde la artista llevará su arte.