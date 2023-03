Es innegable el éxito que Shakira está cosechando con sus canciones con dardos dirigidos: su sesión con Bizarrap batió récord con 64 millones de reproducciones en Youtube en 24 horas. Lo mismo le ha ocurrido a Miley Cyrus con "Flowers", la respuesta a su ex, Liam Hemsworth, partiendo de la melodía del tema que él le dedicó en su boda: "When I Was Your Man", de Bruno Mars. Miley consiguió otro récord histórico en Spotify con más de 100 millones de reproducciones en una semana, arrebatándole el primer puesto a Shakira y BZRP en el número 1 del Top 50 Global de la plataforma.

Ambas cantantes han vivido un desamor muy parecido con infidelidades de por medio y ambas usan la música desde siempre como terapia para manejar sus emociones. Sin embargo, a Liam Hemsworth no le ha parecido justo y prepara una demanda contra la cantante. Mientras que Piqué se mantiene ajeno a las polémicas, pero facturando con distintas publicidades para marcas como Twingo o Casio y una nueva oferta que le acaba de llegar...

Liam Hemsworth demanda a Miley Cyrus por "Flowers" El actor va a emprender acciones legales contra su expareja por difamación en "Flowers". Miley mandó un mensaje directo hacia Liam Hemsworth, desde la letra donde menciona la casa que perdieron entre las llamas de un incendio hasta la melodía, la cual toma acordes prestados de "When I Was Your Man", de Bruno Mars, el tema que él le dedico en su boda. Una canción que Miley ha convertido en sinónimo de empoderamiento femenino y en un himno hacia la autoexploración y el amor propio. Y aunque no es la primera vez que la cantante le dedica uno de sus temas, ya que tras la separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth ella lanzó "Slide Away", con claros mensajes hacia su exmarido, el actor ha decidido denunciar. Así lo aseguran fuentes cercanas a Hemsworth, quienes también aseguran que podría haber perdido su papel en la serie The Witcher por "Flowers", ya que en ella Miley desmonta su mito de chico bueno y guapo, dando a entender que él la controlaba. Aunque legalmente, lo más seguro es que no llegue a nada, puesto que Miley Cyrus no lo menciona en ninguna estrofa. Algo que sí hace Shakira 'claramente' en su tema con Bizarrap.