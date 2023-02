28:33

Amb Xavi Marínez

"Flowers" de Miley Cyrus, és la cançó escollida per la nostra audiència aquesta setmana.

A partir del nou hit de la cantant americana, el nostre pianista enllaça "When I was your man", de Bruno Mars, "Agua", de Jarabe de Palo, i el mític "I will survive" de Gloria Gaynor.

Però aquesta selecció de temes pel mashup en directe té una raó de ser... vols saber què tenen en comú la cançó de Miley Cyrus i la balada de Bruno Mars? L'explicació del Daniel Brand et sorprendrà!

Vols demanar la teva cançó? Envia'ns la teva petició musical mitjançant una nota de veu al Whatsapp al +34 648 60 36 66.

Daniel Brand farà màgia i la transformarà en directe per a tu!